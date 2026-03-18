Murtautuja hakkasi kultaliikkeen näyteikkunan rikki Heinolan keskustassa ja pakeni.
Heinolan keskustassa sijaitsevaan kultaliikkeeseen tehtiin eilen illalla harvinaisen röyhkeä murto. Poliisi kertoo saaneensa eilen illalla noin kello 20.30 hätäkeskukselta tehtävän, jossa ilmoittajien mukaan kultaliikkeen näyteikkunaa rikottiin lekalla.
MTV Uutiset on nähnyt silminnäkijän kuvaaman videon, jolla mustiin pukeutunut huppumies paukuttaa raskaalla vasaralla tai lekalla näyteikkunaan reikää. Murtautuminen ei ole helppoa, sillä puolen minuutin videon aikana reikä kasvaa vain hiukan.
Kultaliike sijaitsee Heinolan torin viereisellä Kauppakadulla. Videolla näkyy, kuinka murtautujan vierestä kulkee auto, minkä lisäksi videon kuvaaja tallentaa ikkunan hakkaamista kadun toiselta puolelta. Murtautuja ei kiinnitä huomiota silminnäkijöihin.
Poliisin mukaan murtautuja onnistui saamaan näyteikkunan kautta saaliikseen joitain esillä olleita esineitä.
Poliisi etsii
Tekijä poistui tapahtumapaikalta jalkaisin Rantapuiston suuntaan. Rantapuistosta hänen epäillään poistuneen autolla Rantapuiston läpi kohti Siltakatua.
Poliisi ei ole toistaiseksi tavoittanut tekijää. Hämeen poliisi tutkii tapahtumaa rikosnimikkeellä varkaus.
Tekijä on noin 170–180 senttimetriä pitkä, hoikka henkilö, jolla oli päällään tummat vaatteet ja päässä huppu. Mukanaan hänellä oli reppu, joka on videolla miehen vieressä maassa.
Hämeen poliisi pyytää havaintoja tapahtumasta ja tekijästä sekä tapahtuma-aikaan Rantapuistossa ajaneesta autosta. Mahdolliset havainnot voi ilmoittaa puhelimitse Hämeen poliisin vihjepuhelimeen numeroon 0295 414 222 tai sähköpostitse osoitteeseen vihjeet.hame@poliisi.fi.
Myös poliisi kertoo heillä olevan käytössään sivullisen kuvaama video tapahtuneesta.