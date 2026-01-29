Venäjä toivottaa Zelenskyin tervetulleeksi Moskovaan.

Venäjä toteaa olevansa valmis presidentti Vladimir Putinin ja Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin väliseen tapaamiseen, mutta vain, jos Zelenskyi matkustaa Moskovaan.

Asiasta kertovat Putinin ulkopoliittinen neuvonantaja Juri Ushakov sekä Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov. Ushakovin mukaan Venäjä takaa sen, että Zelenskyin on turvallista tulla Venäjälle.

Ukraina ei ole kommentoinut kutsua.

Aiemmin Ukrainan ulkoministeri Andrii Sybiha totesi, että Zelenskyi on omalta osaltaan valmis tapaamaan Putinin neuvotellakseen kahdesta keskeisestä kysymyksestä rauhanneuvotteluissa: alueluovutukset sekä Zaporizhzhjan ydinvoimalan tulevaisuus Venäjän miehittämällä alueella.

Nimetön yhdysvaltalainen virkamies kertoi yhdysvaltalaiselle Axiosille lauantaina, että Zelenskyi ja Putin olivat "hyvin lähellä" tapaamisen sopimista sen jälkeen, kun Yhdysvallat toimi viime viikolla Abu Dhabin rauhanneuvottelujen välittäjänä.

Kyse ei ole ensimmäisestä Moskovan kutsusta Zelenskyille. Putin kutsui Zelenskyin Moskovaan viime syksynä, johon Zelenskyi vastasi, että Putin voisi tulla Kiovaan.

Tapaamisyritykset eivät ole onnistuneet

Ushakovin mukaan Venäjä on aina ollut valmis tapaamaan Zelenskyin.

– Emme ole koskaan kieltäytyneet, emmekä kieltäydy tällaisesta yhteydenpidosta, Ushakov toteaa.

Niin Ukraina kuin Yhdysvallatkin on pyrkinyt järjestämään suoria keskusteluja Zelenskyin ja Putinin välillä, mutta Venäjä on aina löytänyt syyn torpata tapaamismahdollisuuden, kirjoittaa Kyiv Independent.

Viime vuonna Zelenskyi kutsui Putinin Istanbuliin neuvotteluihin 16. toukokuuta ja ehdotti kolmenvälistä tapaamista presidentti Donald Trumpin kanssa. Putin kieltäytyi ja lähetti sen sijaan kevyen delegaation paikalle.

Zelenskyi ja Putin ovat tavanneet viimeksi toisensa Pariisissa vuonna 2019.