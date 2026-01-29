Ukrainan EU-jäsenyys ensi vuodeksi ei toteudu, toteaa Saksa.
Saksan liittokansleri Friedrich Merz toteaa, että Ukrainan tavoite päästä osaksi Euroopan unionia ensi vuonna, ei ole toteutettavissa.
– Jäsenyys 1. tammikuuta 2027,ei tule kysymykseenkään. Se ei ole mahdollista, Merz toteaa.
Asiasta uutisoi The Kyiv Independent saksalaisen DPA-uutistoimiston pohjalta.
Ainakin vielä joulukuussa Financial Times sekä AFP kertoivat lähteisiinsä vedoten, että rauhansuunnitelmien luonnoksissa olisi kaavailtu, että Ukraina voisi liittyä EU:hun vuoden 2027 tammikuussa.
Merzin mukaan jokaisen tulevan jäsenen täytyy täyttää Kööpenhaminan kriteerit.
Kyseisillä kriteereillä tarkoitetaan Eurooppa-neuvoston vuonna 1993 Kööpenhaminassa asettamia liittymisehtoja, joissa edellytetään vakaita demokraattisia instituutioita, toimivaa markkinataloutta, kykyä omaksua EU:n säännöstö sekä sitoutua unionin tavoitteisiin.
EU muuttuisi perustavanlaatuisella tavalla
Ukrainan EU-jäsenyys näin rivakalla aikataululla muuttaisi EU:ta perustavanlaatuisella tavalla, uutisoimme joulukuussa. Maa olisi pinta-alaltaan EU:n suurin Manner-Euroopan maa. Ukraina olisi väestöltäänkin kymmenen suurimman joukossa.
Pikajäsenyys olisi valtava poikkeus EU:n pelisäännöistä. Financial Times huomauttaa, ettei Ukraina ole vielä täyttänyt muodollisesti yhtäkään EU:n jäsenyysneuvottelujen 36 tavoitteesta.
EU-johtajat päättivät joulukuussa 2023 aloittaa liittymisneuvottelut Ukrainan kanssa, ja virallisesti EU aloitti liittymisneuvottelut ensimmäisessä hallitustenvälisessä konferenssissa kesäkuussa 2024.