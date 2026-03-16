Venäjälle väitetään vyöryneen eniten drooneja vuoteen.
Moskovan pormestari Sergei Sobyanin kertoo viestipalvelu Telegramissa, että Venäjän ilmatorjuntajoukot olisivat tuhonneet viime aikoina "noin 250 Ukrainan miehittämätöntä ilma-alusta".
Sobyanin mukaan tilanne on vaatinut Moskovassa muun muassa lentojen peruuntumisia.
Uutiskanava Reutersin mukaan Moskovan alueella kuultiin yön aikana harvinaisen kovia pamauksia. Ukraina ei ole kommentoinut iskuja tai niiden laajuutta toistaiseksi millään tavalla.
Telegramissa leviää videoita, joissa näkyy öljyvarasto ilmiliekeissä.
Venäjän massiivinen öljyvarasto palaa
Pääkaupungin lisäksi Venäjällä on raportoitu iskuista muun maussa Krasnodarissa, jossa Labinskin teollisuusalueella öljyvaraston väitetään syttyneen palamaan, kertoo muun muassa ukrainalaismedia Kyiv Post.
Sotaa seuraavalla Telegramin Exilenova+-kanavalla julkaistiin video, jonka väitetään näyttävän varaston syttymisen tuleen. MTV Uutiset ei pysty täysin vahvistamaan videon kuvauspaikkaa tai aikaa.
Myös Belgrorodin alueella on raportoitu ohjusiskuista, joiden kerrotaan aiheuttaneen sähkö-, vesi ja lämmityskatkoja.
Ukraina on tehnyt jo pitkään iskuja syvälle Venäjän rajojen sisäpuolelle. Sen kohteina ovat olleet muun muassa energiainfrastruktuuriin, puolustukseen ja aseteollisuuteen liittyvät tukikohdat.
Venäjän droonihyökkäykset Ukrainan rajojen sisälle ovat niin ikään päivittäisiä. Maanantaina Venäjä on iskenyt Ukrainan pääkaupunki Kiovaan keskellä päivää.
Venäjän iskut ovat olleet tuhoisia. Ukrainalaisviranomaisten mukaan pääkaupunki Kiovassa on päivittäin sähköä vain 4–6 tuntia, kirjoittaa ukrainalaismedia Kyiv Post.