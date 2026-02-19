Kreml käyttää vastaavaa viestintää myös kansainvälisesti. Tämän uskotaan vaikuttaneen siihen, että Yhdysvallat on toistuvasti antanut ymmärtää Ukrainan menettävänennemmin tai myöhemmin alueet, joita Kreml vaatii.
Tätä strategiaa Venäjän puolustusministeriö tukee ilmoittamalla liki päivittäin uusista vallatuista paikkakunnista. Näin luodaan osittain valheellinen kuva etenemisestä. Todellisuudessa kyse on tyypillisesti olemattoman pienistä kylistä, eikä niitä likikään aina ole edes oikeasti vallattu.
Toisaalta Putinin arvio sodan etenemisestä on sikäli realistinen, että Kremlin sotilaat ovat kesän 2023 jälkeen pystyneet raskaista tappioista huolimatta lohkomaan kylä- ja peltoaukio kerrallaan pieniä paloja Ukrainasta itselleen.
Venäjällä on kuitenkin myös runsaasti ongelmia. Kremlin väitetään menettävän tällä hetkellä enemmän sotilaita kuin se pystyy värväämään, minkä lisäksi maan talous on ongelmissa.
Tammikuussa ajatushautomo CSIS arvioi, että venäläiset ovat keskimäärin edenneet keskeisimpien hyökkäystensä aikana noin 15–70 metriä per päivä.
Tyypillinen arvio on, ettei Venäjä ole todellisuudessa valmis tinkimään ennen suurhyökkäyksen alkua sodalle määritellyistä poliittisista tavoitteistaan, vaikka taistelut eivät olekaan sujuneet Putinin suunnitelmien mukaisesti.
Yhdysvallat, Venäjä ja Ukraina ovat keskustelleet rauhanehdoista viime viikkoina Genevessä ja Abu Dhabissa. Neuvotteluja on kuvailtu vaikeiksi, eikä julkisuuteen ole kerrottu merkittävästä edistymisestä.
Suurin kiistakysymys koskee Donbassin aluetta, josta Ukraina pitää hallussaan merkittäviä osia. Venäjä on vaatinut koko aluetta itselleen ja myös Yhdysvaltojen ylin johto vaikuttaa pitävän tätä vaatimusta kohtuullisena.
Samaan aikaan Ukrainan ilmapuolustus on heikentynyt, minkä seurauksena kuluva talvi on ollut ukrainalaisille hyvin vaikea esimerkiksi sähkön ja lämmön suhteen. Helmikuussa kerrottiin kiovalaisissa olevan päivittäin sähköä vain muutamia tunteja.
Ukrainalaisten siviilitappiot puolestaan kasvoivat viime vuonna 26 prosentilla, kertoo Action on Armed Violence -järjestö brittilehti Guardianin mukaan.
Venäläislehti Izvestia puolestaan uutisoi Venäjän vaativan osana rauhansopimusta puolustusliitto Natoa vahvistamaan kirjallisesti ja laillisesti, ettei se enää laajennu itään.
Samalla Venäjä haluaa Naton peruvan vuoden 2008 huippukokouksen päätöksen, jossa Ukraina ja Georgia toivotettiin "tervetulleeksi" havittelemaan Nato-jäsenyyttä.
Vaikka Venäjä on epäonnistunut Ukrainan asevoimien lyömisessä ja maan miehittämisessä, se ei myöskään ole luopunut ajatuksesta vaihtaa Kiovan johto, kirjoittaa Meduza-median toimittaja Vladislav Gorin yhdysvaltalaisen ajatushautomo Carnegie Russia Eurasia Centerin julkaisemassa kommentissa.
Yhdysvallat on brittilehti Financial Timesin tietojen mukaan painostanut Ukrainaa järjestemään presidentinvaalit ja äänestyksen rauhansopimuksesta toukokuun puoliväliin mennessä. Zelenskyin mukaan vaalit vaativat kahden kuukauden tulitauon.