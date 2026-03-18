Salatut elämät -sarja palaa ensi viikolla ruutuun jännittävin kääntein.

Salatut elämät -sarjan ensi viikon jaksoisssa Aaro ja Aki kauhistuvat, kun Kalle kertoo, ettei Linda ehkä kävele enää koskaan.

Ismo riemastuu, kun Iisa pyytää hänet kauppaan töihin. Myöhemmin Iisa tyrmistyy Ismon käytöksestä.

Olli tunnustaa Matiakselle ikävöivänsä Lailaa. Samaan aikaan Laila ja Vertti viettävät aikaa yhdessä.

Henrik kertoo omituisesta tukkupuhelusta ennen hissiturmaa.

Aaro ja Marianna ajautuvat rajuun riitaan, kun Aaro syyttää Mariannaa Lindan ahdingosta.

Daniela ja Noel ajautuvat nahistelemaan raskaaksi tulemisen yrittämisestä.

Kari menee tapaamaan nukkuvaa Lindaa. Hän piiloutuu, kun Sallakin tulee tapaamaan Lindaa.

Jiriä harmittaa, kun Noel luottaa enemmän Alexiin kuin häneen.

Vetovoima Danielan ja Alexin välillä kasvaa liian suureksi ja he suutelevat.

Salatut elämät ma-to MTV Katsomossa ja klo 19.30 MTV3-kanavalla. Jaksot ennakkoon MTV Katsomo+ -tilauksella perjantaisin.