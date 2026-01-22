Yhdysvaltain presidentti Donald Trump esittelee rakentamaansa rauhanneuvostoa Davosissa puolen päivän aikoihin.
Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on pyrkinyt saamaan maailman päättäjiä mukaan itse johtamaansa rauhanneuvostoon, jonka tarkoitukseksi on kerrottu globaalien konfliktien ratkominen.
Neuvostosta on puhuttu Gazan rauhanneuvostona, mutta Trump on myöhemmin selittänyt, että se pyrkisi rauhan edistämiseen maailmanlaajuisesti.
Monet neuvostoon kutsun saaneet ovat suhtautuneet siihen varautuneesti. Esimerkiksi Ruotsi ja Norja ovat jo ilmoittaneet kieltäytyvänsä kutsusta.
Arvostelijat pelkäävät, että neuvosto voisi vahingoittaa YK:n tekemää työtä ja asemaa.
Kyseenalaisena on pidetty myös sitä, että rauhaa edistävään neuvostoon on kutsuttu muun muassa Ukrainassa hyökkäyssodan aloittanut Venäjän presidentti Vladimir Putin.
Kaikkiaan maksulliseen neuvostoon on kutsuttu noin 50 maata, joista 35 on tähän mennessä vastannut kutsuun myöntävästi. Mukaan ovat ilmoittaneet lähtevänsä esimerkiksi Israel, Saudi-Arabia, Qatar, Egypti, Unkari ja Valko-Venäjä.