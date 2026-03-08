Puolustusministeri Hegsethin mukaan Yhdysvallat tutkii tapausta.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump syyttää Iranin olleen Etelä-Iranissa tyttökouluun osuneen iskun takana.

Trump vastasi Air Force One -lentokoneessa toimittajan kysymykseen siitä, oliko Yhdysvallat kouluiskun takana.

– Minun mielestäni näkemäni perusteella sen teki Iran, Trump vastasi.

Toimittaja kysyi heti perään Trumpin takana seisseeltä puolustusministeri Pete Hegsethiltä, pitikö Trumpin sanoma paikkansa

– Tutkimme asiaa, mutta ainoa osapuoli, joka kohdistaa iskuja siviileihin, on Iran, Hegseth vastasi.

– He ovat hyvin epätarkkoja ammusten kanssa. Heillä ei ole minkäänlaista tarkkuutta. Sen teki Iran, Trump jatkoi.

Muun muassa New York Times ja Reuters ovat kertoneet olevan viitteitä siitä, että Yhdysvallat voisi olla iskun takana.

Viikko sitten lauantaina tyttökouluun osunut isku surmasi iranilaisviranomaisten mukaan ainakin 175 ihmistä, kertoo New York Times.

Medioissa raportoidut uhriluvut ovat vaihdelleet jokseenkin. Uutistoimisto AFP esimerkiksi kertoo yli 150 ihmisen kuolleen, CNN:llä kokonaislukema on sen sijaan yli 180.

Droonihyökkäys Kuwaitin lentoasemalle

Kuwaitin asevoimien mukaan Kuwaitin kansainvälisellä lentoasemalla olevat polttoainesäiliöt olivat Iranin droonihyökkäyksen kohteena varhain sunnuntaina.

Israelin asevoimat sanoi havainneensa yöllä Iranista Israelia kohti matkaavia ohjuksia.

Saudi-Arabian puolustusministeriö taas sanoi torjuneensa useita ohjuksia ja drooneja sunnuntain vastaisena yönä.

Qatarin puolustusministeriön mukaan Qataria kohti laukaistiin lauantain aikana Iranista yhteensä 12 ohjusta. Kahdeksan ohjuksista saatiin torjuttua, loput neljä eivät aiheuttaneet vaurioita tai henkilövahinkoja.