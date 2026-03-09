Lapin rajavartioston mukaan Sallan pohjoisosissa noudettiin Venäjälle mennyt poro.

Lapin suunnalla nähtiin viikonloppuna poikkeuksellinen poro-operaatio. Venäjän puolelle karannut yksilö noudettiin takaisin Suomen puolelle, kertoo Lapin Kansa.

Poron nouto toteutettiin Suomen ja Venäjän välisten rajajärjestystä ja poronhoitoa koskevien sopimusten mukaisesti. Järjestelyistä sopivat keskenään Lapin ja Venäjän Alakurtin alueiden rajavaltuutetut, ja nouto tapahtui rajavaltuutettujen apulaisten valvonnassa.

Porolla oli kaulassaan paikannuslaite, jonka avulla sen onnistuttiin löytämään helposti. Itse noutotyöstä vastasivat suomalaiset poromiehet.