Liki 50 työpaikkaa on uhan alla HSL:n yt-neuvotteluissa.
Helsingin seudun liikenne HSL aloittaa yt-neuvottelut, jotka voivat johtaa enintään 48 työntekijän tai viranhaltijan irtisanomiseen.
Enintään 99 työntekijälle tai viranhaltijalle saatetaan tarjota uutta työtehtävää irtisanomisen välttämiseksi.
HSL on asettanut tavoitteekseen parantaa tuottavuuttaan merkittävästi strategiakaudella 2026–2029. Tilanne on vaikea, koska kustannusten kasvu on ylittänyt tuottojen kasvun. HSL:n hallituksen mukaan ylijäämät ovat huvenneet ja alijäämät heijastuvat omistajiin, joiden taloustilanne on hankala.
Kuntayhtymässä on noin 400 työntekijää.
Neuvottelut eivät vaikuta HSL:n tilaamaan liikenteeseen, HSL lupaa. Joukkoliikenteen kuljettajat eivät ole HSL:n työntekijöitä.