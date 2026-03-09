



Helsingin pyöräliikkeen tuhopolttoakin epäillään rikollisten nuorilta tilaamaksi keikaksi 0:38 Lauttasaaren pyöräliikkeen tuhopolttoa epäillään rikollisten tilauskeikaksi. Julkaistu 42 minuuttia sitten (Päivitetty 12 minuuttia sitten )

Lauttasaaren pyöräliikkeen tuhopolton uskotaan olevan tilauskeikka, jossa nuoret on pestattu tekemään likainen työ tilaajan puolesta. Poliisi epäilee, että Lauttasaaren pyöräliikkeen tuhopoltto oli tilauskeikka, kertoo Helsingin poliisilaitoksen rikostarkastaja Kimmo Sainio. – On rekrytoitu henkilöitä tekemään jonkun toisen puolesta, Sainio kertoo. Teon motiivia selvitetään yhä. Jonkinlainen velka on tyypillinen syy rikoksen taustalla. – Lauttasaaren tapauksessa esitutkinta on niin alkuvaiheessa, että ei vielä pystytä sanomaan sen tarkemmin. Tavallaan tähän toimintamalliin kuuluu, että siellä taustalla on joku yleensä huumausaineisiin liittyvä velka, mitä lähdetään perimään sitten väkivalloin. Helsingin Lauttasaaressa sijaitsevan kerrostalon kivijalassa toiminut pyöräliike sytytettiin tuleen viime viikon tiistaina. Talo kärsi palossa merkittäviä vahinkoja. Pyöräliikkeen omistaja kertoi aiemmin MTV Uutisille, että liiketila tuhoutui täysin, ja vahingot ovat pelkästään pyöräliikkeen osalta satoja tuhansia euroja. Tekijöille oli luvattu rahaa Poliisi epäilee, että liikkeen sytyttivät tahallisesti palamaan vuonna 2008 ja 2009 syntyneet nuoret miehet. Esitutkinnassa on tullut ilmi viitteitä siitä, että alaikäisille epäillyille oli luvattu teosta rahaa. Asia selvisi poliisin omien taktisten ja teknisten tutkintamenetelmien avulla. Toistaiseksi tilaaja tai hänen motiivinsa on tuntematon. – Tällä hetkellä poliisin tiedossa ei ole, että tapauksella olisi suoraan yhteyttä esimerkiksi Ruotsiin, tutkinnanjohtaja, rikostarkastaja Masi Puolakka toteaa poliisin tiedotteessa. Vuonna 2008 syntynyt epäilty vangittiin viime torstaina todennäköisin syin epäiltynä törkeästä tuhotyöstä. Nuorempi, vuonna 2009 syntynyt mies, vangittiin samasta syystä ja samoilla perusteilla viime perjantaina. Lue myös:

Helsingin poliisilaitos tiedotti tänään Suomeen rantautuneesta crime as a service -ilmiöstä, jolla tarkoitetaan käytännössä tilausrikoksia. Esimerkiksi Ruotsissa vaikuttavat rikollisjärjestöt etsivät muun maussa sosiaalisen median kautta nuoria henkilöitä, jotka ovat valmiita palkkiota vastaan tekemään vakaviakin rikoksia. Tekijöillä ei itsellään välttämättä ole kunnollista käsitystä siitä, miksi jokin teko tehdään tai kuka heidät on siihen palkannut.

Nyt poliisi on kohdannut ensimmäiset tapaukset, joissa rikolliset ovat pestanneet rikoksiin suomalaisia nuoria. Ilmiössä on kytkökset myös katujengeihin.

Rikoksia voidaan teettää esimerkiksi huumevelkojen tai muiden tekojen kostamiseksi. Tänään julkaistussa tiedotteessa poliisi varoitti, että rikoksissa hyödynnetään erityisesti haavoittuvassa asemassa olevia nuoria, ja teot voivat kohdistua myös sivullisiin.

– Alaikäisten ja haavoittuvassa asemassa olevien nuorten hyväksikäyttö omiin rikollisiin tarkoituksiin on huolestuttava ja raukkamainen tapa toimia. Samoin väkivallan kohdistaminen perheenjäseniin tai ulkopuolisiin osoittaa järjestäytyneen rikollisuuden moraalittomuuden, sanoo rikostarkastaja Kimmo Sainio Helsingin poliisilaitokselta tiedotteessa.

– Toiminta myös nostaa riskiä ulkopuolisten henkilöiden joutumisesta hengen ja terveyden vaaraan, jos kostotoimet kohdistuvat sivullisiin tai mikäli väkivallanteossa käytetään aseita tai räjähteitä, poliisin tiedotteessa myös kerrotaan.

Toistaiseksi ei yhteyttä ukrainalaisyhdistykseen

Lauttasaaren tuhopoltosta vangittiin viime viikolla kaksi alaikäistä nuorta, jotka ovat syntyneet vuosina 2008 ja 2009. Toinen epäillyistä loukkaantui itse palossa. Nuoria epäillään törkeästä tuhotyöstä.

Palaneessa talossa toimi myös Ukrainaa tukeva yhdistys. Poliisi on aiemmin kertonut, ettei ole viitteitä, että järjestön toiminta liittyisi tuhopolttoon.

– Kaikki tutkintalinjat ovat kuitenkin edelleen avoinna, tutkinnanjohtaja, rikostarkastaja Masi Puolakka sanoi aiemmin.

Lisätty ingressiin sana tuhopoltto kello 12.46.

