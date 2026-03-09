Lauttasaaren pyöräliikkeen tuhopolton uskotaan olevan tilauskeikka, jossa nuoret on pestattu tekemään likainen työ tilaajan puolesta.
Poliisi epäilee, että Lauttasaaren pyöräliikkeen tuhopoltto oli tilauskeikka, kertoo Helsingin poliisilaitoksen rikostarkastaja Kimmo Sainio.
– On rekrytoitu henkilöitä tekemään jonkun toisen puolesta, Sainio kertoo.
Teon motiivia selvitetään yhä. Jonkinlainen velka on tyypillinen syy rikoksen taustalla.
– Lauttasaaren tapauksessa esitutkinta on niin alkuvaiheessa, että ei vielä pystytä sanomaan sen tarkemmin. Tavallaan tähän toimintamalliin kuuluu, että siellä taustalla on joku yleensä huumausaineisiin liittyvä velka, mitä lähdetään perimään sitten väkivalloin.
Helsingin Lauttasaaressa sijaitsevan kerrostalon kivijalassa toiminut pyöräliike sytytettiin tuleen viime viikon tiistaina. Talo kärsi palossa merkittäviä vahinkoja. Pyöräliikkeen omistaja kertoi aiemmin MTV Uutisille, että liiketila tuhoutui täysin, ja vahingot ovat pelkästään pyöräliikkeen osalta satoja tuhansia euroja.
Tekijöille oli luvattu rahaa
Poliisi epäilee, että liikkeen sytyttivät tahallisesti palamaan vuonna 2008 ja 2009 syntyneet nuoret miehet. Esitutkinnassa on tullut ilmi viitteitä siitä, että alaikäisille epäillyille oli luvattu teosta rahaa. Asia selvisi poliisin omien taktisten ja teknisten tutkintamenetelmien avulla.
Toistaiseksi tilaaja tai hänen motiivinsa on tuntematon.
– Tällä hetkellä poliisin tiedossa ei ole, että tapauksella olisi suoraan yhteyttä esimerkiksi Ruotsiin, tutkinnanjohtaja, rikostarkastaja Masi Puolakka toteaa poliisin tiedotteessa.
Vuonna 2008 syntynyt epäilty vangittiin viime torstaina todennäköisin syin epäiltynä törkeästä tuhotyöstä. Nuorempi, vuonna 2009 syntynyt mies, vangittiin samasta syystä ja samoilla perusteilla viime perjantaina.