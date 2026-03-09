Riihimäellä alkaa toimia Nato-yksikkö vuonna 2027.
Naton johtamisjärjestelmäyksikkö perustetaan Riihimäelle, kertoo puolustusministeri Antti Häkkänen (kok.) tiedotteessa.
Yksikön on määrä aloittaa toimintansa ensi vuoden alussa. Siellä tulee työskentelemään noin 60 henkilöä.
Häkkäsen mukaan yksikön sijoittaminen Riihimäelle vahvistaa Naton kykyä puolustaa Suomea ja koko liittokunnan pohjoista aluetta. Häkkänen sanoo valinneensa Riihimäen maanpuolustuksen kokonaisarvion perusteella.
Johtamisjärjestelmäyksikön tehtävänä on tuottaa tietoliikenne- ja tietojärjestelmäpalvelut Naton joukkojen ja johtoportaiden johtamisen tueksi Suomessa sekä tarvittaessa koko liittokunnan laajuisesti.
Johtamisjärjestelmäyksikkö on osa Naton komentorakennetta.