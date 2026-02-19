Trump ei kehuja säästele puhuessaan uudesta rauhanneuvostosta. Trumpin mukaan kyseessä on historian merkittävin kansainvälinen toimija, mutta länsimaissa odotukset ovat maltillisemmat, kirjoittaa MTV:n Yhdysvaltain-kirjeenvaihtaja Mari Karppinen.

Nimen perusteella luvassa on suuria – rauhaa, vakautta ja ehkä ripaus historiallista hetkeä. Presidentti Donald Trump on nimittänyt itsensä neuvoston puheenjohtajaksi, mutta ketkä osallistuvat ja mitä pöydällä oikeastaan on?

Qatar, Indonesia, Israel, Pakistan, Saudi-Arabia ja Unkari – siinä muutama Trumpin rauhanneuvoston osallistujamaa. Kutsulistalla olivat myös useat länsimaat, mutta Suomi, suurin osa EU:sta ja Kanada ovat kieltäytyneet liittymästä neuvostoon. Kutsulista onkin yksi neuvoston kuumimmista puheenaiheista, sillä myös Ukrainaa pommittava Venäjä on kutsuttujen joukossa.

Mitä Trump haluaa?

Trump ei ole peitellyt haaveitaan Nobel-palkinnosta ja neuvosto voi olla yksi yritys pönkittää poliittista imagoa.

Alun perin Trumpin rauhanneuvosto perustettiin Gazan uudelleenrakentamista varten, mutta Trump on jopa väläytellyt neuvoston keskittyvän laajemminkin maailman konfliktien ratkaisemiseen.

Kritisoijat pelkäävät Trumpin yrittävän YK:n ohittamista. Trump on säännöllisesti arvostellut YK:ta tehottomuudesta ja vähentänyt Yhdysvaltain rahoitusta. Huolta tasapuolisuudesta lisää myös se, ettei palestiinalaisilla näytä olevan neuvostossa edustusta.

Osallistujamaita on parisenkymmentä, pääosin Lähi-idästä ja Aasiasta. Trumpin mukaan jäsenet ovat luvanneet yli viisi miljardia dollaria Gazan jälleenrakentamiseen.