Trumpin johtama Gazan rauhanneuvosto sai uuden jäsenen.
Israelin pääministeri Benjamin Netanjahu on hyväksynyt Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin kutsun tulla niin kutsutun Gazan rauhanneuvoston jäseneksi. Asiasta kertoo Netanjahun kanslia.
Trump on kutsunut lukuisia tahoja mukaan neuvostoon. Maksullinen osallistuminen ei ole toistaiseksi saavuttanut suurta suosiota. Esimerkiksi Ranska on antanut ymmärtää, ettei sen presidentti Emmanuel Macron tule liittymään neuvostoon.
Myös Suomen presidentti Alexander Stubb on saanut kutsun neuvostoon.
Trumpin on määrä johtaa neuvostoa.
Trumpin hallinto on kaavaillut neuvoston peruskirjan julkistustilaisuutta torstaille Sveitsin Davosiin Maailman talousfoorumin kokouksen yhteyteen.
Gazan rauhanneuvoston piti alun perin keskittyä Gazan jälleenrakentamiseen, mutta medioiden mukaan sen peruskirjan luonnos antaa ymmärtää, että neuvoston toimivalta yltäisi palestiinalaisalueita laajemmalle.