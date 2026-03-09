Nelinkertainen F1-mestari Max Verstappen osallistuu toukokuussa ajettavaan Nürburgringin 24 tunnin kilpailuun.
Red Bull vahvistaa, että Verstappen poikkeaa Nürburgringillä toukokuun 14.–17. päivinä, jolloin F1-kiertue viettää väliviikkoa Miamin ja Montrealin kisojen välissä.
Hollantilaiskuski kisaa Mercedeksen kalustolla ajavassa Winward-tallissa. Hänen tallikavereinaan vuorokauden mittaiseen kilpailurupeamaan osallistuvat Lucas Auer, Jules Gounon ja Daniel Juncadella.
Tiimi valmistautuu kisaan Nürburgringillä jo 21. maaliskuuta ajettavassa NLS-sarjan kisassa, jota aikaistettiin Mercedeksen pyynnöstä viikolla, jotta se saadaan sovitettua Verstappenin aikatauluihin.
Red Bullin F1-kuski suoritti 24 tunnin kisaan vaadittavan ajoluvan viime marraskuussa ajamallaan kisalla.
Verstappenin F1-kausi sai viikonloppuna heikon startin, kun hän pyörähti radalta ulos heti aika-ajojen alkuvaiheessa. Sunnuntain kisassa hän nousi lopulta kuudenneksi.