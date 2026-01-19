Hyökkäyssotaa Ukrainassa käyvän Venäjän presidentti Vladimir Putin ja Suomen tasavallan presidentti ovat Gazan "rauhanneuvostoon" kutsuttujen joukossa.
Venäjän presidentti Vladimir Putinille on tarjottu paikkaa rauhanneuvostossa, joka Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin mukaan tulee hallitsemaan Gazaa sodan jälkeen. Näin kertoo Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov.
Moskovassa toimittajille puhunut Peskov sanoi, että Venäjä pyrkii nyt selventämään Washingtonista, mistä kutsussa tarkalleen ottaen on kysymys.
Tasavallan presidentin kanslia puolestaan vahvistaa, että Suomen presidentti Alexander Stubb on kutsuttu mukaan samaan neuvostoon. Asiasta uutisoi ensin Helsingin Sanomat.
Lue lisää: Trumpin Gaza-neuvostoon nimetty Tony Blair ja Marco Rubio
Valkoinen talo julkisti viikonloppuna useita nimiä, jotka tulisivat olemaan osa niin kutsuttua Gazan rauhanneuvostoa. Neuvosto on osa Israelin ja Hamasin välisen aselevon toista vaihetta.
Neuvoston kokoonpanossa on ilmeisesti Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio, presidentti Trumpin vävy Jared Kushner, Yhdysvaltain Lähi-idän erityislähettiläs Steve Witkoff sekä Maailmanpankin pääjohtaja Ajay Banga.
Myös Britannian entinen pääministeri Tony Blair, Argentiinan presidentti Javier Milei, Egyptin presidentti Abd al-Fattah al-Sisi sekä Kanadan pääministeri Mark Carney on mainittu nimilistalla.