Olympialaduilla pöydän kultamitaleista tyhjentänyt Johannes Hösflot Kläbo tunnustaa kaipaavansa jo lomaa kauden päätteeksi.

Kläbo jatkoi Lahden Salpausselän kisoissa vuodenvaihteen Tour de Skiltä alkanutta peräkkäisten kisavoittojen sarjaansa jo 12 kilpailuun, kun hän vei viikonloppuna nimiinsä sekä vapaan sprintin että perinteisen kympin voitot.

Milano-Cortinan olympialaisissa kaikki kuusi kisamatkaansa voittanut Kläbo alkaa olla jo valmis lomille, vaikka maailmancupin kautta on jäljellä vielä pari viikkoa.

– Alan olla jo aika väsynyt, mutta toistaiseksi menee ihan hyvin. Katsotaan, jaksanko painaa vielä kaksi viikkoa. Odotan kyllä lomaakin jo, Kläbo tunnusti MTV Urheilun haastattelussa.

Tällä viikolla maailmancupin kausi jatkuu Norjan Drammenissa ja Oslon Holmenkollenilla. Ensi viikolla matkataan vielä Yhdysvaltain Lake Placidiin.

Kläbo kokee saavuttaneensa kaudelta paljon enemmän kuin mitä odottikaan. Nyt hän sanoo ottavansa jo kisojen välissä hiukan rennommin, mutta haluaa yhä taistella voitoista aina lähtöviivalle asettuessaan.

Mitä tulevat vuodet tuovat tullessaan, sitä Kläbo sanoo miettivänsä tarkemmin vasta keväämmällä.

– Sitä täytyy miettiä jossain toisessa vaiheessa. Yritän päättää tämän kauden hyviin kisoihin ja keväällä täytyy miettiä suunnitelmia tuleviin vuosiin, Kläbo sanoo.

– Olympialaiset olivat tietysti päätähtäin. Kuuden kullan ottaminen sieltä kuudesta kisa oli uskomatonta. Tuntuu siltä, että olen saavuttanut enemmän kuin ikinä haaveilinkaan.

Kysymykseen siitä, uskooko hiihtokuningas tulevan kaatajansa löytyvän jo mukana olevasta hiihtäjäjoukosta, Kläbolla on selkeä näkemys.

– Jo ensi vuonna tulee olemaan vaikeaa pitää Lars (Heggen) ja Filip (Skari) takanani, Kläbo viittaa kahteen norjalaiseen sprinttitykkiin.

– He ovat todella vahvoja nuoria, ja Larsilla taitaa olla jo kolme kakkossijaa takanani, joten hän tulee ottamaan seuraavat askeleet todella pian. Yritän nyt vain nauttia näistä hetkistä hänen edellään, koska ensi vuodesta on jo tulossa vaikea.

20-vuotias Heggen sijoittui toiseksi sekä Lahden että edeltävän viikonlopun Falunin sprinteissä. Uransa ensimmäistä maailmancupin voittoa hän juhli tammikuussa Oberhofissa, johon Kläbo ei olympiavalmistautumisensa takia osallistunut.

21-vuotias Skari puolestaan sijoittui Lahden sprintissä viidenneksi. Häneltä odotetaan ensimmäisen finaalihiihdon jälkeen vielä lopullista läpimurtoa Norjan maajoukkueeseen.