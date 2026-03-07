Kansalaisoikeusaktivisti Jesse Jacksonin muistotilaisuudessa puhunut ex-presidentti Barack Obama sanoi, että demokraattisia instituutioita vastaan hyökätään päivittäin.
Yhdysvaltain entinen presidentti Barack Obama arvostelee nykyisen presidentin Donald Trumpin hallinnon toimia.
Kansalaisoikeusaktivisti Jesse Jacksonin muistotilaisuudessa perjantaina puhunut Obama sanoi, että demokraattisia instituutioita vastaan hyökätään päivittäin. Myös oikeusvaltioperiaate kokee Obaman mukaan päivittäin takaiskuja.
– Joka päivä näkee asioita, joiden ei uskonut olevan mahdollisia, Obama sanoi.
Obaman mukaan korkeissa asemissa olevat ihmiset kehottavat päivittäin yhdysvaltalaisia pelkäämään toisiaan ja kääntymään toisiaan vastaan.
– (He sanovat,) että jotkut amerikkalaiset ovat arvokkaampia kuin toiset ja että jotkut eivät ole minkään arvoisia, Obama sanoi.
Obaman mukaan tiedettä ja asiantuntijuutta halvennetaan samalla, kun tietämättömyyttä, epärehellisyyttä, julmuutta ja korruptiota palkitaan runsain mitoin.
Obama ei muistopuheessaan maininnut Trumpia suoraan nimeltä.