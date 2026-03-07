Venäjän apu Iranille oli presidentti Trumpille liian hankala kysymys vastattavaksi lehdistötilaisuudessa.

Yhdysvaltalaismedia Washington Post kertoi perjantaina, että Iran saa tällä hetkellä merkittävää tiedustelutietoa Venäjältä, jonka avulla se pystyy kohdentamaan hyökkäyksiään yhdysvaltalaiskohteisiin Lähi-idässä.

Media nojaa tietonsa kolmeen tiedustelulähteeseen. WP:n mukaan Iran on saanut merkittävää tietoa muun muassa amerikkalaisista sotalaivoista ja lentokoneista.

Venäjä ja Iran ovat toisilleen merkittäviä kumppaneita. Iran on auttanut Venäjää muun muassa droonituotannossa Ukrainan sodan ajan.

Yhdysvaltain presidentiltä kysyttiin Venäjän tiedusteluavusta Iranille Valkoisen talon mediatilaisuudessa liittyen yliopistourheiluun. Donald Trump tulistui silmin nähden.

– Presidentti Trump, vaikuttaa siltä, että venäläiset auttavat Irania hyökkäämään amerikkalaisia vastaan, toimittaja sanoi presidentille.

– Se on helppo ongelma verrattuna siihen, mitä me teemme täällä, Trump vastasi nopeasti.

– Mutta, mutta, mutta. Voinko olla rehellinen. Olette aina ollut minulle hyvin ystävällinen. Miten tyhmä kysymys tuo oli kysyttäväksi, juuri nyt. Me puhumme nyt jostain aivan muusta. Voimmeko pitää tämän hieman ehkä..., Trump sivalsi.

Presidentin vastaus kysymykseen päättyy tähän ja asiasta ei tilaisuudessa keskustella enempää.

Trump oli tulistumistaan ennen puhunut pitkään Yhdysvaltain toiminnasta Iranista vastauksena edeltävään kysymykseen.

Sotaministeri uhoaa: "Kukaan ei aseta meitä vaaraan, me asetamme muut vaaraan"

CBS-kanavan 60 minutes -ohjelmassa vieraillut puolustusministeri Pete Hegseth vakuutteli, että Yhdysvallat on tarkasti perillä siitä, kuka jakaa tietoa heidän liikkeistään ja asemistaan.

Hän myös väitti, että Trumpin suhteet muiden maihin johtajiin ovat niin hyvät, että se takaa asiassa turvallisuuden.

– Presidentillä, kuten ihmiset ovat nähneet, on ainutlaatuinen suhde moniin maailman johtajiin, minkä ansiosta hän pystyy saamaan aikaan asioita, joihin muut presidentit, varmastikaan Joe Biden, eivät olisi pystyneet. Suorien keskustelujen kautta tai epäsuorasti, kahden kesken tai hallinnon kautta viestejä voidaan ehdottomasti välittää, Hegseth sanoi.

Hegsethin mukaan kukaan amerikkalainen ei ole Lähi-idässä välittömässä vaarassa.

– Kukaan ei aseta meitä vaaraan. Me asetamme muut vaaraan, ja se on meidän tehtävämme, Hegseth sanoi.

Tosiasiassa kuusi yhdysvaltalaissotilasta kuoli maaliskuun alussa Iranin iskettyä Kuwaitiin.