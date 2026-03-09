Viikosta on tulossa sään osalta keskimääräistä lämpimämpi. Katso koko ennuste videolta.
Meteorologi Liisa Rintaniemi lupaa punaista teemaa sekä sääkartoilla että auringon ollessa lähellä horisonttia.
– Viikko on punaisen hehkuva kuukausiennusteessa.
Viikko on siis selvästi keskimääräistä lämpimämpi ajankohtaan nähden, Rintaniemi kertoo.
Punainen teema voi näkyä myös taivaalla, sillä yläilmakehässä pyörii Saharan autiomaasta asti ilmaan noussutta hiekkapölyä.
– Punertavat auringonnousut ja -laskut ovat siitä paras merkki.
Maanantaina iltapäivällä etelärannikolla satelee vettä, ja sisämaassa taivaalta voi tulla räntää tai märempää lunta.
Lumikinokset kuitenkin vain hupenevat viikon edetessä. Tiistai on lämmin päivä.
– Toistaiseksi vuoden korkeimmat lämpötilat sieltä on tulossa, jopa kymmenen astetta Pirkanmaan tai Kanta-Hämeen alueella on mahdollinen, Rintaniemi ennustaa.
Pohjoisessa satelee tiistaina räntää.
– Erityisesti öiden lämpeneminen näkyy keskiviikosta alkaen. Maan etelä- ja keskiosissa on yötä päivää lämpöasteita loppuviikolla.
Loppuviikosta nähdään myös vesisateita, jotka painavat entisestään lumikasoja alas.
– Aurinkoisilla alueilla lämpötila voi hätyytellä kymmentä astetta, Rintaniemi povaa.