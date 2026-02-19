Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kehui tuttuun tapaansa omia saavutuksiaan rauhanneuvostossa.
Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin perustama ja johtama niin kutsuttu rauhanneuvosto piti torstaina ensimmäisen kokouksensa Washingtonissa.
Ainakin 27 maata hyväksyi kutsun osallistua neuvoston työhön. Näistä valtaosa on Keski-Aasian ja Lähi-idän alueelta.
Euroopasta mukana neuvostossa ovat vain Bulgaria, Unkari, Albania ja Kosovo.
0:40Katso itse! Suomen lippu komeili paraatipaikalla kokouksessa.
Trump kehui rauhanneuvostossa tuttuun tyyliinsä omia saavutuksiaan ja nostatti omia odotuksiaan.
– Trump kehui, että neuvosto tulee olemaan yksi historian merkittävimmistä kansainvälisistä toimijoista, MTV:n Yhdysvaltain kirjeenvaihtaja Mari Karppinen kertoo.
Yhdysvallat laittoi neuvostoon 10 miljardia, mutta rahan alkuperä on kuitenkin epäselvä.
Trump on itse nimittänyt itsensä elinikäiseksi neuvoston johtajaksi ja päättää, ketkä sinne pääsevät ja ketkä potkitaan pois.