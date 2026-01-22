New York Timesin lähteiden mukaan keskusteluissa oli ollut, että Yhdysvallat saisi pieniä alueita Grönlannista sotilastukikohtia varten.

Naton pääsihteeri Mark Rutten mukaan hän ja Yhdysvaltain presidentti Donald Trump eivät keskustelleet keskiviikkona Grönlannin mahdollisesta siirtymisestä Yhdysvaltojen hallintaan.

Rutte kertoo asiasta yhdysvaltalaiskanava Fox Newsin haastattelussa.

Rutten mukaan hän ja Trump keskustelivat Trumpin vision toteuttamisesta Grönlannin sekä koko arktisen alueen turvaamiseksi.

Trump on pitkään vaatinut, että Yhdysvaltojen pitäisi saada Tanskalle kuuluva Grönlanti hallintaansa turvallisuussyistä.

Rutte ja Trump tapasivat keskiviikkona Davosissa. Tapaamisen jälkeen Trump kertoi Truth Social -palvelussaan heidän sopineen alustavasta ratkaisumallista Grönlannin ja arktisen alueen suhteen.

Naton tiedottaja Allison Hart kertoi myöhään keskiviikkona, että ratkaisumalli keskittyy arktisen alueen turvallisuuden varmistamiseen liittolaisten kollektiivisten toimien kautta.

Hart tarkensi, että etenkin seitsemän arktisen alueen Nato-maata olisi toimissa mukana. Arktisella alueella olevia Nato-maita ovat kaikkien pohjoismaiden lisäksi Kanada ja Yhdysvallat.

Tiedottajan mukaan Tanskan, Grönlannin ja Yhdysvaltojen väliset neuvottelut jatkuvat. Niiden tavoitteena on varmistaa, etteivät Venäjä ja Kiina saa taloudellista tai sotilaallista jalansijaa Grönlannissa.

Trump: Kaavailtu sopimus voimassa ikuisesti

Trump kommentoi kaavailtua ratkaisumallia myös suoraan toimittajille Rutten tapaamisen jälkeen. Trumpin mukaan kaavaillussa sopimuksessa Yhdysvallat saa "kaiken haluamansa" ja sopimus olisi voimassa "ikuisesti".

Trumpilta kysyttiin, saako Yhdysvallat Grönlannin hallinnan kaavaillussa sopimuksessa.

– Se on lopullinen pitkän aikavälin suunnitelma, Trump vastasi.

Trumpin mukaan kaavailtu sopimus asettaa kaikki hyvään asemaan, eteenkin turvallisuuden ja Grönlannin mineraalivarojen suhteen.

Tanskan parlamentissa istuva grönlantilaisedustaja Aaja Chemnitz tyrmäsi ajatuksen siitä, että Nato voisi neuvotella Grönlannin puolesta saaren mineraalivarojen käytöstä.

– Natolla ei ole mitään valtuuksia neuvotella meidän puolestamme, hän kirjoitti Facebook-viestissään.

Keskiviikkona Davosissa pitämässään puheessa Trump sanoi ensimmäistä kertaa, ettei Yhdysvallat aio käyttää sotilaallista voimaa Grönlannin mahdollisessa haltuun ottamisessa. Aiemmin Trump ei ollut suostunut sulkemaan vaihtoehtoa suoraan pois.

NY Times: Natossa keskusteltu kompromissista

Yhdysvaltalaislehti New York Timesin viranomaislähteiden mukaan usean Nato-maan sotilasjohto oli keskustellut Brysselissä keskiviikkona alueellisesta kompromissista Grönlannin suhteen.

Lähteiden mukaan keskusteluissa oli ollut, että Yhdysvallat saisi pieniä alueita Grönlannista sotilastukikohtia varten. Viranomaislähteiden mukaan kaavailtu suunnitelma olisi vastaavanlainen kuin Kyproksella, jossa Britannian sotilastukikohdat ovat Britanniaan kuuluvia maa-alueita.

Viranomaislähteet kertoivat Rutten ajaneen tällä viikolla kyseistä kompromissia. Lehden lähteet eivät osanneet kuitenkaan sanoa, oliko Trumpin keskiviikkoiltana mainitsemaan alustavaan ratkaisumalliin sisältynyt näitä suunnitelmia.