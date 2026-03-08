Trumpin tavoite Iranissa vaikuttaa epärealistiselta.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump joutuu todennäköisesti tekemään ratkaisevan päätöksen Iranin sodasta jo lähiviikkoina, arvioi turvallisuuspolitiikan tutkija Michael O’Hanlon MTV Uutisille.

– Uskon, että presidentti Trumpin tavoite käynnistää kapina, joka johtaisi vallanvaihtoon, on epärealistinen. Todennäköisesti presidentin on arvioitava tilanne uudelleen lähiviikkojen aikana, Brookings-instituutin O’Hanlon sanoo.

Trump on julkisuudessa antanut sodan kestosta erilaisia aika-arvioita. Hän on puhunut sekä nopeasta ratkaisusta että pitkästä konfliktista.

Yhdysvaltojen ilmaiskut Iraniin ovat jatkuneet yli viikon, ja Trump on vaatinut Iranin johdolta ehdotonta antautumista.

O’Hanlonin mukaan Trump tavoittelee samanaikaisesti useita päämääriä.

– Hän haluaa kaiken. Hän haluaa kaataa hallinnon. Hän tietää, kuinka vahingollinen tämä hallinto on, mutta on hyvin epätodennäköistä, että haluttu lopputulos saavutetaan, tutkija arvioi.

Trump jo osan mielestä voittanut

Tutkijan mukaan Yhdysvallat on jo saavuttanut tai saavuttamassa useita sotilaallisia tavoitteita. Niihin kuuluvat esimerkiksi Iranin johtohenkilöiden tappaminen sekä maan ydinohjelman, ohjusohjelman ja merivoimien heikentäminen.

– Kaikki nämä ovat jo pitkällä tai on jo saavutettu, ja joidenkin mielestä sitä voidaan jo pitää onnistumisena.

O’Hanlon suhtautuu kuitenkin epäilevästi ajatukseen, että pelkät ilmaiskut voisivat johtaa hallinnon kaatumiseen Iranissa.

– En usko, että pelkkä ilmavoima johtaa vallanvaihtoon. Se ei ole sotilaallisesti kovin uskottavaa.

Tutkija pitää myös ajatusta Iranin sisäisestä kapinasta epävarmana.

– Ajatus vallanvaihdosta – tai jopa sisällissodasta Iranissa – huolestuttaa minua. En usko, että se on realistista.

Maahyökkäys epätodennäköinen

Yksi vaihtoehto vallanvaihdon saavuttamiseksi olisi amerikkalaisjoukkojen lähettäminen Iraniin. O’Hanlon ei kuitenkaan usko Trumpin olevan valmis siihen.

– En usko, että presidentti Trumpilla on hyviä vaihtoehtoja. Pommituskampanjaa voidaan jatkaa vielä jonkin aikaa, mutta sen jälkeen tilanne on arvioitava uudelleen.

Trump nousi valtaan arvostelemalla Yhdysvaltojen aiempia sotia Lähi-idässä, erityisesti Irakin sotaa, ja lupaamalla vetää Yhdysvallat pois niin sanotuista "ikuisista sodista". Uusi pitkä sota ei olisi hänen ydinkannattajiensa suosiossa.

– Juuri sitä Trump on sanonut, ettei halua tehdä. Hän nousi valtaan arvostelemalla sitä, mitä George W. Bush teki Irakissa.

Tutkijan mukaan todennäköisempi vaihtoehto olisi rajattu sotilaallinen strategia.

– Enimmillään Yhdysvallat voisi tukea Iranin oppositiota aseilla, erikoisjoukoilla ja ilmavoimilla ja yrittää vähitellen vahvistaa oppositioryhmiä. Se olisi kuitenkin vuosia kestävä epävarma operaatio.

Bensan hinnannousu lisää painetta

Sota näkyy jo amerikkalaisten arjessa. Polttoaineen hinta on noussut nopeasti Yhdysvalloissa, viikossa noin 15 prosenttia.

Trump on kampanjoinut alhaisen polttoaineen hinnan puolesta, joten hintojen nousu voi lisätä painetta Valkoisessa talossa.

– Luulen, että hinnat pysyvät korkeina niin kauan kuin tämä jatkuu, ja se tulee olemaan yksi syy siihen, että Trump päättää myöhemmin tässä kuussa, että tämä riittää.

Lue myös: Bensa tulee kallistumaan huomattavasti