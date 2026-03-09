Topi Borgin sarjan vieraana nähdään muun muassa Tarja Halonen.
Sointu Borgin veli, Kirjolla-sarjasta tuttu Topi Borg, saa Ylelle oman sarjan. Topi Borgin elokuvakerho -ohjelmassa leffanörttinä tunnettu Borg ja hänen kutsumansa vieras katsovat aina yhden elokuvan ja keskustelevat siitä.
Kauden aikana nähdään vieraina muun muassa Tarja Halonen, Jasper Pääkkönen, Erika Vikman, Johannes Brotherus, Sointu Borg, Jukka Hildén, Fathi Ahmed, Zaida Bergroth, Ona Huczkowski ja Pihla Viitala.
Topi Borgin elokuvakerhon jaksot julkaistaan maanantaisin ja perjantaisin. Ensimmäinen jakso on katsottavissa Yle Areenassa maanantaina 6.4.