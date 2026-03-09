Iranin korkeimmaksi johtajaksi valittiin sunnuntaina Mojtaba Khamenei.
Iranin uskonoppineiden neuvosto julkisti uuden johtajan valinnan Suomen aikaan myöhään sunnuntaina.
Johtajan valinnut neuvosto koostuu 88 jäsenestä, jotka valitaan kahdeksan vuoden välein.
Iranin vallankumouskaarti sanoi omassa lausunnossaan, että se on valmis täyteen kuuliaisuuteen ja uhrautumiseen palvellessaan Khameneita.
Khamenei seuraa tehtävässä isäänsä, ajatollah Ali Khameneita. Vanhempi Khamenei sai surmansa reilu viikko sitten Israelin ja Yhdysvaltojen aloitettua iskunsa Iraniin. Hän oli kuollessaan 86-vuotias.