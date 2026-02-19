Gazan tilanteesta alkunsa saaneen neuvoston peruskirjassa ei mainita Gazaa lainkaan. Lähes kaikki Euroopan maat ja Kiina aikovat pysytellä poissa neuvostosta.
Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin perustama ja johtama niin kutsuttu rauhanneuvosto pitää torstaina ensimmäisen kokouksensa Washingtonissa.
Alun perin neuvoston piti keskittyä vain Gazan palestiinalaisalueen tilanteeseen, mutta Trump on antanut ymmärtää haluavansa neuvoston toimivan laajemmin.
Trumpin pelätään tavoittelevan rauhanneuvostostaan jonkinlaista Yhdysvaltain johdolla toimivaa korvaajaa YK:lle, jota Trump on toistuvasti arvostellut.
Pelkoja ei lievennä se, ettei Davosin talousfoorumin yhteydessä allekirjoitetussa neuvoston peruskirjassa mainita Gazaa lainkaan.
Peruskirja myös antaa Trumpille puheenjohtajana laajat valtaoikeudet sanoa viimeinen sana neuvoston päätöksistä, eikä häntä voi käytännössä syrjäyttää vasten tahtoaan.
Ainakin 27 maata on hyväksynyt kutsun osallistua neuvoston työhön, näistä valtaosa on Keski-Aasian ja Lähi-idän alueelta. Euroopasta mukana ovat vain Bulgaria, Unkari, Albania ja Kosovo.
Jäsenmaita edustavat Washingtonin-kokouksessa presidentit, pääministerit tai ulkoministerit. Muun muassa EU:n komissio ja Italia aikovat lähettää tarkkailijansa.
Lue myös: Tästä on kyse Trumpin kiistellyssä rauhanneuvostossa
Miljardin dollarin klubi
Muita neuvostoon liittyneitä ovat muun muassa Indonesia, Argentiina, Turkki ja Israel. Esimerkiksi Kiina on torjunut osallistumisen neuvoston työhön, ja Venäjä ilmoittanut tutkivansa kutsua.
Rauhanneuvoston peruskirjan mukaan yksittäisen valtion jäsenyys neuvostossa kestää alustavasti kolme vuotta, minkä jälkeen puheenjohtajalla -- eli Trumpilla – on oikeus uusia jäsenyys.
Kolmen vuoden rajoitus ei kuitenkaan koske maita, jotka ovat lahjoittaneet vähintään miljardi dollaria neuvostolle, peruskirjassa todetaan.
Neuvoston ensimmäisessä kokouksessa on tarkoitus keskittyä Gazaan, ja yksi tärkeimmistä kysymyksistä on rahoitus. Trump on kehunut neuvoston jäsenmaiden luvanneen jo viisi miljardia dollaria Gazan jälleenrakennukseen.
Todelliset tarpeet ovat Gazassa joka tapauksessa huomattavasti suurempia. YK:n arvio Gazan jälleenrakennuksen hinnasta on noin 70 miljardia dollaria.