Tuore video vahvistaa käsitystä siitä, että iranilaiseen kouluun osunut isku olisi Yhdysvaltojen tekosia.

Iranin valtion osittain omistama Mehr News -uutistoimisto on julkaissut videon, jolla näyttää näkyvän ensimmäistä kertaa ohjuksia, jotka iskeytyvät islamilaisen vallankumouskaartin tukikohtaan Minabissa 28. helmikuuta. Tukikohdan välittömässä läheisyydessä sijaitsi tyttökoulu, johon osunut ohjusisku tappoi samana päivänä yli 160 ihmistä.

Videota ovat jakaneet esimerkiksi CNN, The Washington Post ja ABC News.

Kouluun osunut isku vaikuttaa uuden videon perusteella Yhdysvaltain tekemältä. Näin arvioi asiantuntija CNN:lle.

Video on kuvattu läheisellä rakennustyömaalla. CNN:n mukaan siinä näkyy yhdysvaltalainen BGM- tai UGM 109 Tomahawk Land Attack Missile -ohjus ennen kuin se osuu Iranin vallankumouskaartin tukikohdassa sijaitsevaan kohteeseen.

Tomahawk-ohjukset ovat osa Yhdysvaltojen laivaston arsenaalia. Niitä laukaistaan pinta-aluksista ja sukellusveneistä. Asiantuntijoiden mukaan Yhdysvaltojen liittolainen Israel ei käytä kyseisiä ohjuksia.

Kun kamera osoittaa oikealle, nähdään valtava savupilvi suunnassa, jossa iskun kohteeksi osunut koulu sijaitsee. Savu viittaa siihen, että lähistölle on saatettu iskeä vain hetkeä aiemmin.

– Paikannettu video näyttää risteilyohjuksen osuvan yhteen tukikohdan keskellä sijaitsevista rakennuksista, tutkija Sam Lair James Martin Center for Nonproliferation Studies -tutkimuskeskuksesta (CNS) toteaa CNN:lle.

Videolla ei näy iskun osumista kouluun, mutta Lairin mukaan se oli todennäköisesti osa samaa iskua, johon liittyi muitakin samanlaisia risteilyohjuksia.

Lairin mukaan videolla näkyvä ammus vastaa Yhdysvaltain Tomahawk-ohjuksia ulkomuodoltaan ja kooltaan.

– Se on ristinmuotoinen, ja siinä on keskelle asennetut siivet ja takana pyrstö. Toiseksi, video on kuvattu noin 250 metrin päässä todennäköisestä osumakohdasta. Se tarkoittaa, että ammuksen on oltava suuri. Tämä sulkee pois muut Yhdysvaltain varastoissa olevat ammukset, joilla on samanlaiset visuaaliset ominaisuudet, kuten GBU-69B, Lair kommentoi CNN:lle.

Muut CNN:n kuulemat asiantuntijat vahvistavat Lairin käsitystä ja lisäävät, että Tomahawk-ohjuksia käytetään usein hyökkäystoimien alussa ennen kuin ilmatila on saatu otettua hallintaan.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on väittänyt, että tuhoisa kouluisku olisi johtunut iranilaisten "epätarkkuudesta ammusten kanssa".

Kuitenkin jo viime viikolla useiden eri tiedotusvälineiden selvitykset osoittivat, että Yhdysvallat oli todennäköisesti vastuussa iskusta. Satelliittikuvat, paikannetut videot, yhdysvaltalaisviranomaisten lausunnot sekä asiantuntija-arviot ovat viitanneet siihen, että koulu jäi iskun alle suunnilleen samaan aikaan kuin Yhdysvallat iski läheiseen tukikohtaan.

Kuvalliset todisteet kouluun osuneen ammuksen jäännöksistä olisivat olennaisia iskun tekijän todentamisessa. Sellaisia ei ole toistaiseksi saatu.

Yhdysvaltain puolustusministeri Pete Hegseth sanoi sunnuntaina, että Yhdysvallat tutkii yhä iskua.