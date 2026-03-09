Elizabeth Hurley edusti samassa mekossa kuin 27 vuotta sitten.
Näyttelijä ja malli Elizabeth Hurley, 60, jakoi seuraajilleen Instagramissa huomiota herättävän kuvaparin. Hurley oli edustanut viikonloppuna samaisessa mekossa, joka nähtiin hänen yllään Met-gaalassa vuonna 1999.
– Viva Versace! Tämän viikonlopun Intian seikkailua varten kaivoin arkistostani esiin yhden suosikkivaatteistani, jonka viimeksi pidin päälläni Met-gaalassa vuonna 1999. 27 vuotta on kulunut, mutta jotkut rakkaudet eivät koskaan haalistu, hän kirjoittaa.
Hurley nousi otsikoihin alun perin Hugh Grantin tyttöystävänä. Mallina ja näyttelijänä kunnostautunut Hurley tuli tutuksi myöhemmin Austin Powers -elokuvista, joissa hän näytteli Vanessa Kensingtonia.
Hänet nähtiin myös vuonna 2000 Pyöryksissä-elokuvassa Brendan Fraserin rinnalla.
Nykyisin hän seurustelee kantritähti Billy Ray Cyrusin kanssa, joka on myös Miley Cyrusin isä.