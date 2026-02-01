Kuusamolaiselta Anna-Kaisa Penttilältä vietiin pankkihuijauksella lähes 40 000 euroa. Osa rahoista on edelleen tavoittamattomissa.

Kaikki alkoi tekstiviestistä.

Oli toukokuinen päivä, kun matkoilla ollut kuusamolainen Anna-Kaisa Penttilä sai puhelimeensa tekstiviestin.

Viestissä luki, että hänellä olisi parkkimaksu maksamatta ja se pitäisi maksaa ennen kuin se menisi ulosottoon.

– Muistin, että mieheni oli vienyt minut aiemmin syöpäklinikalle autollani ja saanut siitä parkkimaksun.

Penttilä ajatteli, että se voisi liittyä siihen, ja hän alkoi tarkistamaan maksua.

– Rupesin näppäilemään vahvaa tunnistautumista linkin kautta, mutta lopetin sen kesken. Päätin, että kysyn ensin mieheltäni, onko tällaista maksua maksamatta.

Tällaiseen tekstiviestiin Anna-Kaisa Penttilä reagoi.

Soittaja esittäytyi pankkivirkailijaksi

Penttilän mies ei ollut heti paikalla, joten hän ei päässyt kysymään häneltä parkkimaksusta.

Kaiken lisäksi hän päätyi vielä auttamaan naapuriaan ennen kuin pääsi soittamaan asiasta eteenpäin.

Sitten hänen puhelimeensa soitettiin.

Asian ytimessä.doc: Kohtalokas klikkaus Anna-Kaisa klikkasi kiireessä huijauslinkkiä, ja pian lähes 40 000 euroa katosi hänen tileiltään. Petoksen mahdollisti tilimuuli, jonka avulla rahoja siirrettiin ulkomaille.



Dokumentti seuraa Anna-Kaisan tarinaa oikeudenkäyntiin saakka.



– Puhelimeeni soitettiin kolme kertaa tuntemattomasta numerosta. En ole eläessäni vastannut tuntemattomiin numeroihin, mutta nyt ajattelin, että onko siellä naapurilla vielä jokin hätä ja niin vastasin.

Puhelimessa ei ollutkaan naapuri, vaan miesääni, joka esittäytyi Penttilän pankin asiakaspalvelijaksi.

– Miesääni kysyi, olenko yrittänyt kirjautua pankkiini. Ääni kertoi, että pankissa on viikonloppuna tehovalvonta, kun murtautumisyrityksiä on paljon ollut. Miesääni kertoi, että näyttää siltä, että tililleni juuri murtaudutaan, ja hän tekee puolestani rikosilmoitusta poliisille, Penttilä kertoo.

Miesääni vielä vetosi siihen, että pankkihuijauksista on ollut niin paljon nyt uutisissa, että pankki oli päättänyt pistää pystyyn tehovalvonnan.

Luottamusta mies vielä lisäsi kertomalla Penttilän osoitteen ja muita pankkitietoja.

Miesääni kehotti seuraavaksi Penttilää kirjautumaan mobiilipankkiinsa ja tarkistamaan omat tilinsä samalla hetkellä.

– En laittanut puhelinta kiinni, vaan kirjauduin verkkopankkiini samalla hetkellä puhelimella, ja siellä oli kaikki ihan sekaisin.

Penttilän omien tilien lisäksi hänellä oli käyttöoikeudet kahden pienyrityksen tileille.

Miesääni kertoi, että pankki voi vielä korjata virheet, jos Penttilä itse kuittaa asian puhelimellaan.

– Sitten tilini näyttivät hyvältä, Penttilä kertoo.

Yhtäkkiä Penttilälle valkeni, ettei pankki näin toimi, vaan kyseessä oli huijaus.

– Sanoin miehelle puhelimessa, että sinä olet huijari ja lopetin puhelun.

Silloin oli jo kuitenkin liian myöhäistä.

34 000 euroa vietiin

Nopea soitto pankkiin paljasti sen, mitä Penttilä oli jo ajatellutkin. Hänen rahansa olivat viety.

– Pankki sulki tilini ja korttini, mutta koska oli viikonloppu, minua kehotettiin palaamaan asiaan maanantaina.

Penttilä sanoo, ettei nukkunut viikonlopun aikana ollenkaan. Penttilä oli rikoksen tapahtuma-aikaan vielä ulkomailla, joten avun saaminen oli vaivalloista.

– Koko ajan kuvittelin, kuinka rahojani siirretään ja muutetaan kryptovaluutoiksi ja ties miksi. Olin kuin tulisilla hiilillä koko viikonlopun.

Rikollisella oli aikaa toimia koko viikonloppu. Penttilä kävi mielessään läpi kaikki mahdolliset skenaariot.

– Ymmärsin, että rikolliset ovat saattaneet tilit tyhjentää. Lopulta se pahin skenaario tapahtui.

Maanantaina hän pääsi selvittämään tuhoa, jonka huijarit olivat saaneet aikaan. Lähes 34 000 euroa oli viety hänen hallinnoimiltaan tileiltä.

– Se vain tuntui niin karmealta nähdä se, että kaikki oli viety, Penttilä kertoo.

Penttilä koki kuitenkin jäävänsä yksin asian hoitamisessa. Muutamaa vuotta aiemmin sairastettu rintasyöpä ei tuntunut enää niin isolta asialta, ja sekin vaikutti helpommalta.

– Ei sillloin tarvinnut monia lappuja täyttää ja itse etsiä vastausta, mitä seuraavaksi pitää tehdä.

Yllätyssoitto

Muutama kuukausi tapahtuneen jälkeen poliisi soitti Anna-Kaisa Penttilälle.

– Poliisi kertoi, että he olivat onnistuneet jäljittämään tämän rahamuulin, eli henkilön, jonka tileille minun ja muiden rahoja oli siirretty tuona viikonloppuna, hän kertoo.

Rahamuuli ei itse ollut rikoksen tekijä, mutta hän oli niin sanotusti antanut tilinsä käyttöön huijauksille, josta rahoja oli siirretty eteenpäin toisille tileille ja muutettu kryptovaluutoiksi.

Poliisi myös kertoi, että uhreja oli muitakin.

Samat rikolliset olivat onnistuneet viemään rahaa ainakin neljän ihmisen tileiltä. Yhteensä heiltä oli viety rahaa yli 200 000 euron verran.

Muutaman kuukauden aikana poliisi oli onnistunut takavarikoimaan noin 33 prosenttia varastetuista rahoista takaisin. Osa oli jo ehditty muuttaa kryptovaluutoiksi, mutta kansainvälisellä viranomaisyhteistyöllä niitä oli saatu takaisin.

Suurin osa rahoista oli kuitenkin ehditty jo siirtää Caymansaarille, josta rahojen takaisin saaminen olisi paljon vaikeampaa.

Kun Anna-Kaisa Penttilä sai tiedon, että rahamuuli oli saatu kiinni, hän sääli tätä.

– Voin kuvitella, että muulit ovat herkästi houkuteltavissa pienen rahan toivossa. Varsinaiset rikolliset ovat oikeustalon ulkopuolella.

Poliisi ja syyttäjä olivat kuitenkin onnistuneet osoittamaan, että sekä Penttilän että muiden rahoja oli kierrätetty rahamuulin pankkitileillä.

Rahamuuli oli antanut tilinsä käyttöön pientä summaa vastaan.

Myöhemmin saman vuoden aikana Helsingin käräjäoikeus tuomitsi naisen törkeästä rahanpesusta 1,5 vuoden ehdolliseen vankeusrangaistukseen.

Nainen myös määrättiin korvaamaan Penttilälle sekä muille rikoksen uhreille yhteensä noin 20 000 euron verran.

30-vuotias nainen valitti tuomiostaan, joten se ei ole lainvoimainen.

Huijausilmiöön liittyy häpeää

Penttilä kertoo, että on kuullut aiemmin huijauksen uhreiksi joutuneista, joista moni ei ole uskaltanut puhua menettämistä rahoista edes lähimmilleen saati poliisille.

– Totta kai olin nähnyt varoitusilmoituksia pankkihuijauksista, mutta se osaltaan mielestäni neutralisoi ilmiötä, Penttilä pohtii.

Hän kertoo huomanneensa häpeää, joka liittyy tähän pankkihuijausilmiöön. Hän kertoo kohdanneensa vahingoniloista ivaa, kun on kertonut virheestään.

– Oli uutta, että en saanutkaan tukea. Ei varmaan kukaan kysynyt, että miten minä voin. Kun sairastuin, niin tukea tuli valtavasti, joten odotin että saisin myös nyt ymmärrystä ja apua, hän huokaa.

Anna-Kaisa Penttilää on kuitenkin helpottanut tieto siitä, että jokaista voidaan huijata ja siihen voi jokainen heikkona hetkenä langeta.

– En voi aivojani tehdä virheettömäksi, ja jokaiselle voidaan rakentaa tällainen huijaus, hän varoittaa.