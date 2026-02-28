Bussiyhtiön tietokatkos antoi rikollisille aikaa ison mittakaavan rötökselle. Tutkinnassa paljastui myös iso virhe, josta pankkikorttien kanssa aina varoitetaan.

Rikospaikka-ohjelma kertoi keskiviikkona tapauksesta, jossa linja-autoyhtiön polttoainekorttia väärinkäytettiin kymmenillä tuhansilla euroilla.

Linja-autosta varastetusta repusta löydetyllä kortilla tankattu polttoaine myytiin alihinnalla eteenpäin.

"Infokatkos" mahdollisti rikoksen jatkumisen

Linja-auton kuljettaja ilmoitti yhtiölle repun katoamisesta samana päivänä ja seuraavana päivänä tajuttiin myös polttoainekortin kadonneen.

Poliisin esitutkintamateriaalissa kerrotaan, että tämän jälkeen "jokin infokatkos viestinnässä" aiheutti sen, että yrityksen liikennejohtaja huomasi poikkeukselliset polttoainetankkaukset sattumalta listauksista vasta kahta kuukautta myöhemmin.

Yhtiössä oli käytäntö, että kadonneeksi tai anastetuksi ilmoitetut kortit kuoletetaan välittömästi tiedon tultua. Tässä tapauksessa niin ei toimittu.

– Ajomestari oli ilmoittanut asiasta viestillä, mutta tähän viestiin ei ollut reagoitu, liikennejohtaja kertoi kuulusteluissa.

Esimerkiksi pankit muistuttavat asiakkaitaan siitä, että kadonneet kortit pitää kuolettaa mahdollisimman nopeasti vahinkojen minimoimiseksi.

Korttia säilytetty tavalla, josta aina varoitetaan

Korttia oli esitutkinnan perusteella säilytetty tavalla, josta pankkikorttien kanssa aina varoitetaan. Poliisin kuulusteluissa tapahtuneesta sittemmin tuomion saanut mies kertoi näet saaneensa korttien mukana niihin kuuluneet pin-koodit.

– Korttien mukana oli lapulla pin-koodi ja auton numero. Ne olivat samalla lapulla. Toinen kortti ei toiminut eli pin-koodi ei kelvannut, kun yritin sitä syöttää. Hävitin sen kortin ja toisella kortilla tankkaus onnistui, mies kertoi poliisille.

Esimerkiksi pankkikorttien kohdalla muistetaan varoittaa, että niiden käytön mahdollistavaa pin-koodia ei tule säilyttää kortin kanssa samassa paikassa, jotta pitkäkyntinen ei saisi korttia täysin käyttöön.

Rikollinen hyödynsi virheet täysimääräisesti

Kortin säilytyksessä ja kuoletuksessa tehdyt virheet mahdollistivat rikoksen, kun tekijä otti saaliistaan kaiken irti. Korttia käytettiin lopulta lähes 80 000 eurolla eli sillä tankattiin noin 43 500 litraa polttoainetta. Polttoaine myytiin eteenpäin puoleen hintaan.

– Kortilla tankkaamat dieselit myin kavereiden avulla eteenpäin eri henkilöille. Myin dieselin eurolla tai alle eurolla per litra, mies kertoi.

Mies kertoi käyttäneensä osuutensa rikoshyödystä suurimmaksi osaksi päihteisiin.

Poliisi löysi esitutkinnassa myös viestejä, joissa käy ilmi rikosten teko. Viesteissä kerrottiin muun muassa öisestä polttoaineen hakureissusta. Mies kertoi eräässä viestissä hänellä olevan 1900 litraa dieseliä, joista 1000 litraa säiliössä ja loput 200 litran tynnyreissä.

Viestinvaihtoon tallentui myös ostajaehdokkaan tiedustelu muutaman auton tankkaamisesta, johon vastattiin myynnin minimin olleen 200 litraa.

Mies sai 14 kuukauden ehdottoman vankeustuomion yhteensä 13 eri rikoksesta, joihin kuuluivat muun muassa törkeä maksuvälinepetos, väärennys, petos, huumausainerikos ja rekisterimerkintärikos. Rikoskumppanina toiminut nainen selvisi 10 kuukauden ehdollisella vankeustuomiolla.

Kaksikko määrättiin myös yhteisvastuullisesti korvaamaan yhtiölle vajaan 63 900 euron vahinko tankkauksista.