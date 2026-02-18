Huijarit veivät Itä-Suomessa uhreiltaan viime vuonna miljoonia euroja. Tänä vuonna Itä-Suomen poliisia ovat työllistäneet muun muassa erikoinen pelipuhallus ja Ovili Lindsey -niminen rakkaushuijari.
Poliisin tietoon tuli Itä-Suomessa viime vuonna kaikkiaan 1 033 tietoverkkoavusteista petosta, joissa rikolliset saivat rikoshyötyä yhteensä noin 7,8 miljoonaa euroa.
Rikoskomisario Juha Leinosen mukaan suurin osa tietoverkkoavusteisista petoksista oli niin sanottuja tietojenkalasteluja. Niiden osuus oli 63 prosenttia.
– Myös rikoshyöty oli tässä tekotavassa suurin, eli noin 3,7 miljoonaa euroa, Leinonen kertoo tiedotteessa.
Leinosen mukaan tietojenkalastelussa rikolliset yrittävät eri tavoin saada urkittua uhrilta arkaluonteisia tietoja, kuten verkkopankkitunnuksia, pankki- tai luottokorttitietoja, mobiilivarmenteen tai käyttäjätunnuksen johonkin palveluun – tai vain henkilötietoja.
Tietojenkalastelussa yleisimmät tekotavat ovat poliisin mukaan puhelinsoitot, sähköpostit ja tekstiviestit.
Myös rakkauspetokset yleisiä
Toiseksi yleisin tekomuoto olivat viime vuonna rakkaushuijaukset ja kolmanneksi yleisimpiä sijoituspetokset.
Rakkauspetoksissa uhrit menettivät viime vuonna rikollisille noin 1,8 miljoonaa ja sijoituspetoksissa noin 1,3 miljoonaa euroa.
"Ystävällinen konsultti" huijasi vanhusta
Myös vuosi 2026 on alkanut huijausten kannalta vilkkaana.
Pelkästään tammikuun aikana Itä-Suomessa poliisin tietoon tuli kaikkiaan 329 erilaista petosta tai maksuvälinepetosta, joista törkeitä tekomuotoja oli 20 tapausta.
Vuoden ensimmäisestä tapauksesta poliisi kuuli 4. tammikuuta, kun 40-luvulla syntynyt nainen ilmoitti joutuneensa sijoituspetoksen uhriksi.
Nainen oli saanut heinäkuussa 2025 houkuttelevan tarjouksen sijoittamisesta "valtavan ystävälliseltä konsultilta".
Nainen oli poliisin mukaan sijoittanut ensin 250 euroa, ja netissä tuo summa oli näyttänyt tuottavan hyvin.
Kun nainen oli lokakuuhun mennessä menettänyt lähes 20 000 euroa eikä ystävällinen konsultti enää vastannut hänen viesteihinsä, hän huomasi tulleensa petetyksi.
Tapausta tutkitaan törkeänä petoksena.
Peli vei mennessään
Muutama päivä myöhemmin poliisin tietoon tuli sosiaalisessa mediassa alkunsa saanut huijaus.
Varkautelainen 40-luvulla syntynyt nainen oli saanut ensin viestin Facebookin viestisovelluksessa Messengerissä entuudestaan tuntemaltaan ihmiseltä, joka oli kysellyt naisen puhelinnumeroa.
Nainen oli saanut sen jälkeen kyseiseltä henkilöltä tekstiviestinä puhelimeensa pelin, joka oli sisältänyt kysymyksiä. Myös pelissä oli kysytty naisen puhelinnumeroa.
Nainen oli pelin aikana käynyt keskustelua Whatsapp-viestisovelluksessa myös "OP-Pankin" nimissä esiintyneen ihmisen kanssa. Tämän puhelinnumero oli salattu.
"Pankki" oli lähettänyt naiselle viestin, jossa kertoi tämän saavan palkinnon, joka haluttiin tallettaa naisen pankkitilille. Viesteissä pyydettiin naista antamaan tietyt koodit tämän OP-avainlistastaan, jotka nainen oli antanut henkilölle viestillä.
Tutkinnassa on selvinnyt, että naisen tileiltä oli tehty useita kymmeniä luvattomia tilisiirtoja yhteensä yli 47 000 euron edestä.
Nainen epäili, että rikolliset olivat kaapanneet hänen entuudestaan tuntemansa henkilön Facebook-tilin, jolloin hän ei heti osannut epäillä tapahtunutta huijaukseksi.
Poliisi tutkii tapausta rikosnimikkeellä törkeä maksuvälinepetos.
Ovili Lindsey iski iisalmelaismiehen
Myös iisalmelainen 50-luvulla syntynyt mies ilmoitti tammikuussa poliisille epäilevänsä tulleensa petoksen uhriksi.
Mies oli tutustunut netissä Ovili Lindsey -nimellä esiintyneeseen naiseen.
Mies ja nainen olivat pitäneet yhteyttä kolmen vuoden aikana Whatsapp- ja Telegram-alustoilla. Mies oli tuona aikana välittänyt naiselle ainakin 256 lahjakorttia noin 24 000 euron edestä.
Lopulta nainen oli vaatinut mieheltä 300 euroa, tai muuten hänet tapetaan. Nainen oli kertonut olevansa Turussa ja tulevansa miehen luo. Tässä vaiheessa mies otti yhteyden poliisiin.
Poliisi tutkii tätä tapausta törkeänä petoksena.
Näin voi suojautua kalasteluhyökkäykseltä
- Älä luovuta pankkitunnuksiasi kenellekään ulkopuoliselle.
- Älä käytä pankkitunnuksiasi tai korttitietojasi teksti- tai sähköpostiviestissä olevan linkin kautta. Lue aina tarkasti, mitä olet varmistamassa pankkitunnuksillasi.
- Pankki, poliisi tai kukaan muukaan laillinen toimija ei soita ja pyydä pankkitunnuksiasi tai siirtämään varojasi turvatilille.
- Mobiilivarmennehuijauksissa varoitusmerkit ovat samat kuin muissa pankki- ja verkkohuijauksissa Viestissä pyydetään toimimaan nopeasti ja klikkaamaan viestissä olevaa linkkiä tai linkkejä tai syöttämään PIN-koodi.
- Mobiilivarmennepalvelu ei lähetä tunnistautumispyyntöä yllättäen, eli sellainen pyyntö on aina huijaus.
- Mobiilivarmenteeseen kannattaa aktivoida häirinnänestokoodi, joka estää väärien pyyntöjen lähettämisen.
- Tunnistautumispyynnön tapahtumatunniste tulee aina tarkastaa.
- Kun siirrät varoja, tee se ilman painostusta tai kiirettä. Ole erityisen varovainen, jos siirto liittyy kryptovaluuttaan tai henkilölle, jota et ole fyysisesti tavannut. Tilin alussa olevat FI kirjaimet tarkoittavat Suomen maatunnusta.
- Varmistu eri viestien lähettäjästä. Älä avaa viesteissä olevia linkkejä. Älä kirjaudu tai tunnistaudu linkeistä aukeavalla sivulla pankkitunnuksillasi. Hoida raha-asiat nettipankissa tai pankin mobiilisovelluksella.
- Älä sijoita rahojasi mihinkään sellaiseen, josta et ymmärrä. Missään nimessä ei tule luottaa sijoitusasioissa kehenkään, jota et oikeasti tunne. Huijarit esiintyvät eri keskustelualustoilla tekaistuina henkilöinä tai joltakin toiselta henkilöltä kaapatulla profiililla.
- Älä asenna kenenkään tuntemattoman pyynnöstä puhelimeesi tai tietokoneellesi mitään sovelluksia.
- Jos joudut petoksen uhriksi, ole heti yhteydessä omaan pankkiisi ja kerro tapahtuneesta. Tee tämän jälkeen mahdollisimman nopeasti tapahtuneesta rikosilmoitus poliisille. Mitä nopeammin pankki ja poliisi saavat tapauksesta tiedon, sitä parempi mahdollisuus on saada huijattuja rahoja takaisin.
Rikosuhripäivystyksestä saat rikosprosessiin liittyviä käytännön neuvoja ja henkistä tukea myös tietoverkkorikosasioissa.