Huijarit veivät Itä-Suomessa uhreiltaan viime vuonna miljoonia euroja. Tänä vuonna Itä-Suomen poliisia ovat työllistäneet muun muassa erikoinen pelipuhallus ja Ovili Lindsey -niminen rakkaushuijari.

Poliisin tietoon tuli Itä-Suomessa viime vuonna kaikkiaan 1 033 tietoverkkoavusteista petosta, joissa rikolliset saivat rikoshyötyä yhteensä noin 7,8 miljoonaa euroa.

Rikoskomisario Juha Leinosen mukaan suurin osa tietoverkkoavusteisista petoksista oli niin sanottuja tietojenkalasteluja. Niiden osuus oli 63 prosenttia.

– Myös rikoshyöty oli tässä tekotavassa suurin, eli noin 3,7 miljoonaa euroa, Leinonen kertoo tiedotteessa.

Leinosen mukaan tietojenkalastelussa rikolliset yrittävät eri tavoin saada urkittua uhrilta arkaluonteisia tietoja, kuten verkkopankkitunnuksia, pankki- tai luottokorttitietoja, mobiilivarmenteen tai käyttäjätunnuksen johonkin palveluun – tai vain henkilötietoja.

Tietojenkalastelussa yleisimmät tekotavat ovat poliisin mukaan puhelinsoitot, sähköpostit ja tekstiviestit.

Myös rakkauspetokset yleisiä

Toiseksi yleisin tekomuoto olivat viime vuonna rakkaushuijaukset ja kolmanneksi yleisimpiä sijoituspetokset.

Rakkauspetoksissa uhrit menettivät viime vuonna rikollisille noin 1,8 miljoonaa ja sijoituspetoksissa noin 1,3 miljoonaa euroa.

"Ystävällinen konsultti" huijasi vanhusta

Myös vuosi 2026 on alkanut huijausten kannalta vilkkaana.

Pelkästään tammikuun aikana Itä-Suomessa poliisin tietoon tuli kaikkiaan 329 erilaista petosta tai maksuvälinepetosta, joista törkeitä tekomuotoja oli 20 tapausta.

Vuoden ensimmäisestä tapauksesta poliisi kuuli 4. tammikuuta, kun 40-luvulla syntynyt nainen ilmoitti joutuneensa sijoituspetoksen uhriksi.

Nainen oli saanut heinäkuussa 2025 houkuttelevan tarjouksen sijoittamisesta "valtavan ystävälliseltä konsultilta".

Nainen oli poliisin mukaan sijoittanut ensin 250 euroa, ja netissä tuo summa oli näyttänyt tuottavan hyvin.

Kun nainen oli lokakuuhun mennessä menettänyt lähes 20 000 euroa eikä ystävällinen konsultti enää vastannut hänen viesteihinsä, hän huomasi tulleensa petetyksi.

Tapausta tutkitaan törkeänä petoksena.

Peli vei mennessään

Muutama päivä myöhemmin poliisin tietoon tuli sosiaalisessa mediassa alkunsa saanut huijaus.

Varkautelainen 40-luvulla syntynyt nainen oli saanut ensin viestin Facebookin viestisovelluksessa Messengerissä entuudestaan tuntemaltaan ihmiseltä, joka oli kysellyt naisen puhelinnumeroa.

Nainen oli saanut sen jälkeen kyseiseltä henkilöltä tekstiviestinä puhelimeensa pelin, joka oli sisältänyt kysymyksiä. Myös pelissä oli kysytty naisen puhelinnumeroa.



Nainen oli pelin aikana käynyt keskustelua Whatsapp-viestisovelluksessa myös "OP-Pankin" nimissä esiintyneen ihmisen kanssa. Tämän puhelinnumero oli salattu.

"Pankki" oli lähettänyt naiselle viestin, jossa kertoi tämän saavan palkinnon, joka haluttiin tallettaa naisen pankkitilille. Viesteissä pyydettiin naista antamaan tietyt koodit tämän OP-avainlistastaan, jotka nainen oli antanut henkilölle viestillä.

Tutkinnassa on selvinnyt, että naisen tileiltä oli tehty useita kymmeniä luvattomia tilisiirtoja yhteensä yli 47 000 euron edestä.

Nainen epäili, että rikolliset olivat kaapanneet hänen entuudestaan tuntemansa henkilön Facebook-tilin, jolloin hän ei heti osannut epäillä tapahtunutta huijaukseksi.

Poliisi tutkii tapausta rikosnimikkeellä törkeä maksuvälinepetos.

Ovili Lindsey iski iisalmelaismiehen

Myös iisalmelainen 50-luvulla syntynyt mies ilmoitti tammikuussa poliisille epäilevänsä tulleensa petoksen uhriksi.

Mies oli tutustunut netissä Ovili Lindsey -nimellä esiintyneeseen naiseen.

Mies ja nainen olivat pitäneet yhteyttä kolmen vuoden aikana Whatsapp- ja Telegram-alustoilla. Mies oli tuona aikana välittänyt naiselle ainakin 256 lahjakorttia noin 24 000 euron edestä.



Lopulta nainen oli vaatinut mieheltä 300 euroa, tai muuten hänet tapetaan. Nainen oli kertonut olevansa Turussa ja tulevansa miehen luo. Tässä vaiheessa mies otti yhteyden poliisiin.

Poliisi tutkii tätä tapausta törkeänä petoksena.