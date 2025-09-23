Tuula Visa nappaa kiinni romanssihuijareita. Tuore kirja valottaa, kuinka rakkaushuijarit saadaan kiinni.
Tuula Visa, 83, on Suomen tunnetuin romanssihuijareiden paljastaja. Vuosien mittaan Visa on paljastanut jopa 4 500 tapausta, ja nyt hänen elämästään on kirjoitettu kirja Huijareidenpaljastaja (Into, 2025).
Mistä kipinä huijareiden nappaamiseen lähti?
– Minua ruvettiin pyytämään Facebook-kaveriksi, nämä "kirurgit", "kenraalit" ja "öljynporauslautan insinöörit". Samalla kuvalla oli yhdeksän pyyntöä. Kaikilla eri nimi, mutta sama kuva.
– Rupesin ihmettelemään maailman menoa, että mikä tämän homman nimi on. Siitä se alkoi.
Visa alkoi seuraamaan huijareita ja teki kylmäävän havainnon heidän somekavereistaan.
– Kaikki kaverit olivat vanhoja, iäkkäämpiä suomalaisia naisia.
Tämän jälkeen Visa varoitti naisia, mutta naisten vakuuttaminen siitä, että heitä pyrittiin huijaamaan, oli haasteellista.
– Yhdelläkin mummulla oli samat yhdeksän kaveria, niin kuin minullakin, kaikki eri nimellä, samalla kuvalla.
"Elämättömän elämän ajatus" saattaa saada lankeamaan huijauksiin – mistä on kyse? Millaisia tapoja Visa käyttää saadakseen huijarit nalkkiin? Millaisia ovat "huijauspaketit"? Katso koko haastattelu yllä olevalta videolta!