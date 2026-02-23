Deepfake-huijaukset hyödyntävät suomalaisten julkisuuden henkilöiden kasvoja ja myyvät vanhuksille ihmelääkkeitä, mutta ulkomailla toimivien tekijöiden kiinnisaaminen on haastavaa.

Sosiaalisessa mediassa on saattanut törmätä lääkemainokseen, jossa lääkkeen väitetään parantavan esimerkiksi syöpää tai nivelrikkoa ja jota on mainostanut julkisuudesta tai televisiosta tuttu tunnettu henkilö.

Kyseessä on kuitenkin mitä ilmeisimmin huijaus, jossa huijarit markkinoivat sairauksia parantavia ihmepillereitä tekoälyllä tehdyillä deepfake-videoilla.

Muun muassa sosiaalisesta mediasta tunnetun lääkärin Atte Virolaisen eli Lääkäri Aten kasvoilla on kaupattu vanhuksille lääkettä nivelvaivoihin.

Virolainen teki asiasta rikosilmoituksen, mutta poliisi ei jatkanut asian tutkintaa, koska huijareiden käyttämä pankkitili oli Liettuassa ja rikoshyöty pieni.

– Poliisilta tuli vastaus, että tutkinta on keskeytetty ja peruste oli se, että huijareiden käyttämä pankkitili on Liettuassa, niin olisi pitänyt avata kansainvälinen tutkinta ja koska rikoshyöty on niin pieni sitä ei avattu.

Miksi poliisi ei tutki?

Mutta, miksi verkkohuijareita voi olla niin vaikea saada satimeen tai miksi poliisi ei edes välttämättä aloita tutkintaa?