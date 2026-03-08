Tuoreessa dokumentissa seurataan 35-vuotiaan perheenäidin matkaa kohti lihavuusleikkausta.

Maaria Haverinen on laittanut pitkään elämässään oman hyvinvoinnin taka-alalle. Asian ytimessä.doc: Painava häpeä -dokumentissa seurataan, kun Maaria päättää muuttaa elämänsä suunnan ja nyt edessä on viimeinen keino – lihavuusleikkaus.

Maarialla itsensä laiminlyöntiin ja omaan kehoon liittyy paljon häpeää. Painoa on kertynyt vuosien varrella salakavalasti.

– Olen todella kauan jojoillut painoni kanssa. Olen myös tuntenut häpeää sen vuoksi, Maaria kertoo.

Painava häpeä

Maaria on lihavuusleikkausmatkan aikana myös käsitellyt tilanteensa juurisyitä. Osa niistä juontaa juurensa teini-ikään ja koulukiusaamiseen. Maarian itsetuntoon tuli säröjä ja oma keho alkoi hävettää.

– Pojat sanoivat esimerkiksi, että olet, mitä syöt. Teini-ikäisenä sellaista on vaikea käsitellä. Sellaisella on kauaskantoiset seuraukset, hän kertoo.

Koulukiusaamisen jättämät jäljet kulkevat edelleen mukana, vaikka Maaria tänä päivänä, aikuisena, ymmärtää, ettei hän ansainnut saamaansa kohtelua. Nykyään hän ammentaa kokemuksistaan voimaa.

– Se ei ollut minun vikani. Se oli toisten pahaa oloa, Maaria sanoo.

Asian ytimessä.doc – Painava häpeä 35-vuotias perheenäiti Maaria on laittanut oman hyvinvointinsa taka-alalle pitkään. Itsensä laiminlyöntiin ja omaan kehoon liittyy paljon häpeää. Kolme vuotta sitten Maaria päätti muuttaa elämänsä suunnan ja pitkän prosessin jälkeen edessä on viimeinen keino – lihavuusleikkaus. 21:27 Dokumentin voit katsoa maksuttomilla MTV Katsomo -tunnuksilla.

Vuosien prosessi

Maaria on kokeillut kaikki keinot voidakseen paremmin – takana on lukuisia dieettejä ja salitreenejä personal trainerin kanssa.

– Se ei ole pitkän päälle toiminut, kilot ovat tulleet takaisin, Maaria kertoo.

Lapset ja parempi jaksaminen arjessa motivoivat Maariaa lopulta hakemaan apua terveydenhuollosta. Ensimmäisen kerran Maaria puhui lääkärin kanssa lihavuusleikkauksesta kolme vuotta sitten.

Prosessin keskeytti tuolloin kuitenkin iloinen uutinen – Maaria odotti kuopustaan.

Vauva-arjen tasoituttua 1,5 vuotta sitten Maaria palasi lihavuusleikkauspolulle. Lääkäri arvioi, että Maaria on soveltuva lihavuusleikkaukseen.

Terveyskylän mukaan kriteereihin lukeutuu muun muassa asianmukainen aikaisempi lihavuuden hoitoyritys. Lisäksi leikkaukseen on painoindeksirajat. Potilaalla ei myöskään voi olla päihdeongelmaa tai mielenterveyshäiriötä. Jokainen arvioidaan yksilöllisesti.

Leikkauskelpoisuutta arvioivat sisätautilääkäri, kirurgi, anestesiologi, ravitsemusterapeutti ja tarvittaessa myös psykiatri tai psykologi.

Maaria sai painonpudotustavoitteen, ja ravitsemusterapeutin ohjeilla paino lähti laskuun. Tavoitteen täytyttyä hän sai lähetteen gastrokirurgille.

– Mielestäni tämä ei ole mikään oikotie onneen. Tämä on itsessään jo tosi pitkä prosessi. Olen itsekin tätä vuosia harkinnut. Tämä on minun viimeinen keinoni, jolla haluan itselleni terveellisen elämän, Maaria alleviivaa.

Onko sinulla tarina, jonka pitäisi tulla kuulluksi? Satu Koistinen on yksi Asian ytimessä -dokkareiden tekijöistä. Koistinen ottaa mielellään vastaan aiheita ja ideoita dokumentteihin. Koistiseen voit olla yhteydessä sähköpostilla satu.koistinen@mtv.fi.