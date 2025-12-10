Suomalainen estotoiminto voitti joulukuun alussa Euroopan rikoksentorjuntakilpailun.

Suomesta on jo vuosia laitettu kapuloita puhelinhuijareiden rattaisiin ja tulokset ovat olleet käsittämättömiä. Suomessa tällaiset rikokset on saatu melkein kokonaan kuriin.

Kyseessä on alun perin teleoperaattori Elisan kehittämä huijauspuheluiden estämisratkaisu. Kokonaisuudessa ovat olleet mukana myös Keskusrikospoliisi (KRP) ja Liikenne- ja viestintävirasto Traficom.

Nyt tämä Suomessa kehitetty huijauspuheluiden estokeino on saanut myös kansainvälistä tunnustusta. Estotoiminta voitti juuri Euroopan rikoksentorjuntakilpailun (ECPA).

Keksintö sai alkunsa vuoden 2020 alussa, jolloin poliisi alkoi saamaan rikosilmoituksia puheluista.

– Heille oli soitettu tällaisesta help desk -numerosta eri yhtiöiden edustajina englannin kielellä, yleensä intialaisella aksentilla ja kerrottu esimerkiksi, että tietokone on rikki. Näin ei ollut ja taustalla oli huijari. Aluksi ei ymmärrettykään, miten vakavasta asiasta on kyse, keskusrikospoliisin rikoskomisario kertoo Viiden jälkeen -ohjelman haastattelussa.