– Mutta minusta se on hyvä, mitä aikaisemmin puuttuu niihin tai tunnistaisi sitä, että onko aina joku kysymys, minkä lapsi vaikka varmistelukysymyksellä vanhemmilta kysyy. Että onko tässä ruoassa vaikka pähkinää, mikä on aika sellainen tyypillinen, vaikka tietäisikin, että siinä ei ole sitä pähkinää. Tai että pitää jotenkin tehdä asiat monta kertaa tai ei voi koskea joihinkin asioihin.

– Lapset kyllä tietävät itse aika hyvin, että siinä tulee joku ahdistava tunne tai että mua pelottaa, että jos mä en nyt vaikka koske tuohon ovenkahvaan kolmea kertaa, niin sitten sä kuolet. Tai mikä ikinä siinä onkaan sellainen pelottava ajatus siellä taustalla.