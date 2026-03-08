Asiantuntijat neuvovat puuttumaan OCD-oireisiin ajoissa.
Pakko-oireinen häiriö eli OCD on psykiatrinen häiriö, jonka oireita ovat pakkoajatukset, kuten pelko mahdollisista vahingossa tehdyistä teoista, ja pakkotoiminnot, kuten vaikkapa jatkuva käsien pesu. Sairastumisikä on usein myöhäislapsuudessa, varhaisteini-iässä tai teini-iässä.
Mutta miten asiantuntijat neuvoisivat vanhempia sairauden tunnistamisessa?
– Luulen, että vanhemmat herkästi ajattelevat, että se menee ohi, että tämä on joku vaihe, sanoo lasten ja nuorten erikoispsykologi Emma Toppari-Kallio Huomenta Suomessa.
– Mutta minusta se on hyvä, mitä aikaisemmin puuttuu niihin tai tunnistaisi sitä, että onko aina joku kysymys, minkä lapsi vaikka varmistelukysymyksellä vanhemmilta kysyy. Että onko tässä ruoassa vaikka pähkinää, mikä on aika sellainen tyypillinen, vaikka tietäisikin, että siinä ei ole sitä pähkinää. Tai että pitää jotenkin tehdä asiat monta kertaa tai ei voi koskea joihinkin asioihin.
Toppari-Kallio suosittelee kysymään lapselta, onko taustalla joku pelko.