Maanpuolustuskurssin avajaisissa tänään kiinnostaa erityisesti se, miten Grönlanti-kiistaa ja suhteita Yhdysvaltoihin kommentoidaan.

Puolustusministeri Antti Häkkänen (kok.) ja Puolustusvoimain komentaja Janne Jaakkola puhuvat tänään maanantaina maanpuolustuskurssin avajaisissa.

255. valtakunnallisen maanpuolustuskurssin avajaiset alkavat kello 8.30 Ritarihuoneella Helsingissä.

Mielenkiintoa kohdistuu erityisesti siihen, miten Grönlanti-kiistaa ja suhteita Yhdysvaltoihin kommentoidaan.

Viikonlopun aikana Yhdysvaltojen ja Tanskan välinen Grönlanti-kiista sai vakavan käänteen, kun presidentti Donald Trump uhkasi uusilla tulleilla Suomea ja seitsemää muuta Euroopan maata. Trumpin mukaan tullimaksut poistuisivat, jos Grönlannin myymisestä Yhdysvalloille päästään sopuun.

Trump paheksuu sitä, että Euroopan maat ovat ilmoittaneet lähettävänsä sotilaita Grönlantiin.

Määrät ovat toistaiseksi olleet vähäisiä, ja esimerkiksi Suomi on ilmoittanut kahden yhteysupseerin lähettämisestä. Saksalaismediat kertoivat eilen Saksan vetävän sotilaansa pois Grönlannista vain kahden päivän jälkeen.

Väärinkäsitys?

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) arvioi sunnuntaina Ylellä, että Trump näyttää tulkinnen väärin tiedustelumatkan, jonka tarkoituksena oli nimenomaan vastata hänen turvallisuushuoliinsa.

Suomi ja seitsemän muuta tulliuhkailujen kohteeksi joutunutta Euroopan maata totesiat eilen yhteislausunnossaan, että Grönlannissa pidettävien harjoitusten valmistelu ei ole uhka ketään vastaan.

Pääministeri Petteri Orpon mukaan turvallisuusympäristön muutosten vuoksi eduskunnalle annetaan päivitys ulko- ja turvallisuuspoliittiseen selontekoon, jotta Suomen linjaa voidaan yhdessä tarkistaa.

