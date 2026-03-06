Opiskelijat kokoavat iranilaisia drooneja, joilla Venäjä hyökkää Ukrainaa vastaan, uutisoi Meduza.
Venäjällä nuoret kokoavat opintojensa ohella taisteludrooneja Ukrainan sotaan.
– Nimeni on Darina, olen 16-vuotias. Ensi vuonna ansaitsen 150 000 ruplaa (reilut 1 600 euroa) kuukaudessa. Opiskelen Alabuga Polytech -yliopistossa ja työskentelen maailman suurimmalla drone-tehtaalla. Vanhempani ovat ylpeitä minusta. Haluatko sinäkin tehdä tätä?
Näin sanoo yksi venäläisopiskelijoista mainosvideolla.
Keski-Venäjällä sijaitsevan Tatarstanin erityistalousalue ja Alabuga Polytech -korkeakoulu ovat käynnistäneet mainoskampanjan, jossa venäläiset teini-ikäiset kertovat, kuinka he ansaitsevat rahaa kokoamalla Shahed-kamikaze-drooneja, kertoo oppositiomedia Meduza.