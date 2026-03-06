Keski-Venäjällä sijaitsevan Tatarstanin erityistalousalue ja Alabuga Polytech -korkeakoulu ovat käynnistäneet mainoskampanjan, jossa venäläiset teini-ikäiset kertovat, kuinka he ansaitsevat rahaa kokoamalla Shahed-kamikaze-drooneja, kertoo oppositiomedia Meduza .

Meduzan mukaan venäläiset opiskelijat kertovat, kuinka hienosti he yhdistävät opinnot ja työn droonien kokoamisessa.

Alabuga Polytech -korkeakoulu julkaisi samantyylisen mainoksen jo vuonna 2023, mutta nyt mainokset ovat Meduzan mukaan muuttuneet aggressiivisemmiksi ja yksinkertaisemmiksi.

"Patriootit" auttavat maataan

Muut opiskelijat kertovat lisäksi, että "he auttavat maataan" ja "vanhemmat ovat ylpeitä heistä". Yhden kolmannen vuoden opiskelijan video päättyy lauseeseen: "Vanhempani sanoivat minulle: ‘Ole mies!’"

Internetissä on kymmeniä videoita, joissa opiskelijat kertovat, kuinka he yhdistävät opinnot ja työn droonien kokoamisessa, oppositiomedia kertoo. Voit katsoa yhden videoista esimerkiksi täältä .

Droonien kokoamisesta ei voinut kieltäytyä

Opiskelijat kertoivat, että joskus heidän oli työskenneltävä useita päiviä ilman unta ja "käytännössä ilman ruokaa". Kysyttäessä, miksi opiskelijat eivät vastustaneet tällaista kohtelua, yksi heistä vastasi Meduzalle näin: ”Kaikki pelkäävät. Minun ei pitäisi edes puhua tästä. Johto uhkailee meitä kovasti tämän asian suhteen.”