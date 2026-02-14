Viime vuoden turvallisuuskonferenssissa varapresidentti J. D. Vance järkytti eurooppalaisia arvostelullaan.
Münchenin turvallisuuskonferenssi jatkuu lauantaina viikonlopun odotetuimmalla puheella, kun ääneen pääsee Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio.
Turvallisuuskonferenssi järjestetään tilanteessa, jossa Yhdysvaltojen ja Euroopan välit ovat jännitteiset presidentti Donald Trumpin hallinnon toimien vuoksi.
Alkuvuodesta Trump uhkaili Grönlannin haltuunotolla ja horjutti kauppasuhteita lyömällä tulleja EU:lle.
Lisäksi Yhdysvaltojen sitoutumista Euroopan turvallisuuden takaamiseen on kyseenalaistettu toistuvasti, kun Yhdysvallat on vaatinut Eurooppaa ottamaan enemmän vastuuta omasta puolustuksestaan ja jättänyt ministeritasolla jo kahdesti peräkkäin osallistumasta Naton kokouksiin.
Münchenin kokouksen alla julkaistussa turvallisuusraportissa todettiin niin ikään, että maailma on siirtynyt "purkupallopolitiikkaan", jossa erityisesti Trump tuhoaa toisen maailmansodan jälkeen rakennettua turvallisuusarkkitehtuuria sekä vanhaa järjestystä.
Saksan liittokansleri Friedrich Merz totesi perjantaina konferenssin ensimmäisenä päivänä, että Trumpin Maga-liikkeen kulttuurisodat ovat avanneet kuilun Yhdysvaltain ja Euroopan välille.