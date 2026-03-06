F1-sarjaan palaavan Valtteri Bottaksen amerikkalaistalli Cadillacin ensimmäinen auto oli esittelyssä MTV:n uutisstudiossa.
Auto tuotiin oikeassa koossaan Tulosruudun studioon – tosin vain virtuaalisesti.
Bottaksen ja muiden kuskien uusissa autoissa riittää ihmettelemistä. Säännöissä on nimittäin nähty suurin myllerrys miesmuistiin. Autot ovat pienempiä, kapeampia ja kevyempiä. Suurin muutos on voimanlähteessä. Enää puolet tehosta tulee polttomoottorista, puolet tulee hybridiyksikön sähkölatauksesta.
Autoissa on myös täysin uusi ominaisuus: niiden sekä etu- että takasiivet ovat jatkossa kääntyviä.
F1-kausi käynnistyy tulevana viikonloppuna Australian Melbournesta.
