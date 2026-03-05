Pääministeri Petteri Orpo (kok.) arvioi eduskunnan kyselytunnilla torstaina, että Lähi-idän kriisin vaikutukset Suomen talouteen ovat varsin pienet, jos konflikti jää lyhytaikaiseksi.
Mikäli Lähi-idän konflikti paisuu pitkäkestoiseksi tai eskaloituu entisestään, vaikutukset myös Suomen talouteen ovat huomattavat, sanoo Petteri Orpo.
Yhdysvallat ja Israel aloittivat iskut Iraniin viime viikonloppuna. Sen jälkeen Iran on tehnyt laajoja iskuja muun muassa Yhdysvaltojen tukikohtiin Persianlahden maissa.
Eduskunnan kyselytunnilla otettiin Lähi-idän tilanteen lisäksi kantaa hallituksen taloudellisiin toimiin, kuten yhteisöveron alennukseen, jota oppositio arvosteli.
Kyselytunnilla ei nostettu esille esitystä ydinaserajoitusten muuttamisesta, josta hallitus kertoi tiedottavansa myöhemmin torstai-iltana. Mediatietojen mukaan hallitus aikoo purkaa nykyisiä ydinaserajoituksia merkittävästi.