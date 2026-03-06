Naisen epäillään puukottaneen uhria riidan päätteeksi.

Varsinais-Suomen käräjäoikeus antaa tänään ratkaisunsa Turussa vuonna 2012 kadonneen naisen tapauksessa. Syyttäjän mukaan nainen joutui henkirikoksen uhriksi.

Syyttäjä vaatii taposta rangaistusta tekoaikaan parikymppiselle naiselle. Syytetty on kiistänyt epäillyn rikoksen. Hänellä on aiempaa väkivalta- ja huumerikostaustaa.

Poliisi otti henkirikoksen uudelleen aktiiviseen esitutkintaan elokuussa 2023. Poliisin mukaan uhri tapettiin 21. tammikuuta 2012 aamuyöllä teräaseella Turussa sijaitsevassa asunnossa ja sen rappukäytävässä.

Poliisin mukaan uhrille ja syytetylle oli tullut riitaa, jonka johdosta syytetty löi uhria teräaseella. Poliisi epäilee, että henkirikoksen jälkeen uhrin ruumis paloiteltiin ja ruumiinosat kuljetettiin jätesäkeissä tuntemattomaksi jääneeseen paikkaan.