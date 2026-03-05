Venäjän sotakassa saa täytettä, uskoo asiantuntija.

Venäjä hyötyy Lähi-idän kriisitilanteesta ja sen myötä kallistuneesta ja kallistuvasta raakaöljystä.

Näin sanoo talous- ja sosiaalihistorian professori Jari Eloranta Helsingin yliopistosta.

Elorannan arvion mukaan Venäjän paukut sotakassassa ovat olleet hupenemaan päin, mutta nyt suunta on toinen.

Professori Jari Eloranta Huomenta Suomen haastattelussa keskiviikkona 4. maaliskuuta.

– Lyhyellä perspektiivillä se (raakaöljyn kallistuminen) hyödyttää Venäjää. Ainakin hetkellinen hinnannousu tuo kassaan lisää reserviä.

Venäjän tapa sotia on tunnetusti kallista ja piittaamatonta. Piittaamatonta siinä mielessä, ettei se katso miehistötappioita vakavasti.

Käyttötavaraa, kuvaili Puolustusvoimien entinen komentaja, kansanedustaja Jarmo Lindberg (kok.) MTV Uutisille Ukrainan sodan vuosipäivänä.

Venäjän miehistötappioista on lähes mahdotonta saada paikkansa pitävää tietoa, mutta Lindbergin arvion mukaan Venäjä menettäisi noin tuhat sotilasta päivässä.

Ukrainan armeijan johto raportoi tänään, että sen mukaan Venäjä on menettänyt koko sodan aikana 1 269 500 sotilasta. MTV Uutiset ei ole pystynyt vahvistamaan lukuja. Yleisesti sodan osapuolet liioittelevat vihollisen tappioita sekä vähättelevät omia tappioitaan.

Professori Elorannan mukaan Venäjän mahdollisuudet uuteen hyökkäykseen ovat nyt mahdollisimpia.

Tilanteesta on haittaa Ukrainalle myös siten, että kaikki huomio, myös presidentti Donald Trumpin, on nyt siirtynyt Iraniin ja laajemmin Lähi-itään.

– Rauhanneuvotteluihin ei ole nyt sellaista draivia. Kaikki tämä viittaa siihen, että nyt ihan lähiaikoina ei läpimurtoja tule rauhanneuvottelijan suhteen, Eloranta toteaa.

Ukrainan, Yhdysvaltojen ja Venäjän välisten rauhanneuvotteluiden oli tarkoitus jatkua Abu Dhabissa tällä viikolla. Kreml ilmoitti eilen, ettei heillä ole tietoa neuvotteluiden ajankohdasta sekä paikasta.

Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin mukaan Yhdysvaltojen kanssa ei ole sovittu neuvotteluiden myöhästämisestä. Zelenskyin mukaan neuvotteluita voitaisiin jatkaa mieluummin Euroopassa kuin Abu Dhabissa joko torstaina tai perjantaina.