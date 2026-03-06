Iranin tilanne on jättänyt maahan vaarallisen valtatyhjön, eikä kukaan tiedä, miten tilanne kehittyy. Väkivallan laineet voivat lyödä myös Eurooppaan.
Iskut ja erityisesti Iranin ylimmän johtajan, ajatollah Ali Khamenein surmaaminen on herättänyt raivoa eri puolilla maailmaa. Khamenei oli paitsi Iranin tärkein johtaja, myös hengellinen johtaja, joka edusti islamin shiialaista suuntausta.
Sotatoimet eivät ole toistaiseksi vaikuttaneet uhkatasoihin Euroopassa. Konkreettisia vaikutuksia ei täten ole vielä tullut myöskään Suomea koskien, sanoo tutkija Juha Saarinen Suojelupoliisista.
– Mutta pitää huomioida, että sotatoimet ovat osa laajempaa kehityskulkua ja konfliktia.
Ruotsissa maan turvallisuuspoliisi on kuitenkin arvioinut, että Iranin tilanne voi johtaa ääri-islamistisiin terrori-iskuihin esimerkiksi juutalaisia vastaan.
Miksi Ruotsin turvallisuuspoliisi on päättänyt reagoida?
– Ruotsin kohdalla on huomioitava, että siellä on aikaisemmin ollut iskuhankkeita, jotka ovat kohdistuneet juutalaisiin ja Israeliin yhdistyviin kohteisiin. Tämä on huomioitu myös Säpon uhka-arvioissa aikaisemmin.