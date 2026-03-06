Autoilija vaati valvontayhtiötä mitätöimään saamansa valvontamaksun.
Kuluttajariitalautakunnan pöydälle tuli tapaus, jossa autoilija vaati saamaansa valvontamaksua mitätöidyksi.
Kuski pysäköi autonsa vantaalaiselle parkkipaikalle elokuussa 2025. Autoilija kertoo parkkeeranneensa autonsa nimenomaan pysäköintikiekon ostamista varten. Hänen ystävänsä jäi autoon odottamaan.
Kun sitten ystävä poistui autosta noutamaan pysäköintikiekkoa, valvontayhtiön edustaja saapui määräämään valvontamaksun.
Autoilija huomautti vastineessaan sitä, ettei valvontayhtiön edustaja ehtinyt olla paikalla edes minuuttia. Hänen ystävänsä oli kertoman mukaan auton luota poissa arviolta noin 30 sekuntia.