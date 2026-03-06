Liiketoiminta ja kehitys

Autoilija sai valvontamaksun pysäköityään ilman pysäköintikiekkoa. Kuvituskuva.

Kuski pysäköi autonsa ja meni ostamaan parkkikiekkoa – näinhän siinä kävi

Parkkifirma kiistää

Autoilija olisi voinut myös merkitä pysäköinnin alkamisajan vaikka paperilapulle ja asettaa sen tuulilasin sisäpuolelle. Vuonna 2020 voimaan tulleen tieliikennelain mukaan pysäköinnin alkamisajan voi todella ilmoittaa vaikkapa paperilappuun kirjaten . Kunhan aika on selkeästi havaittavissa, ei varsinaista pysäköintikiekkoa ole pakko käyttää.

Miten kuluttajariitalautakunta tulkitsi tapauksen?

Kuluttajariitalautakunta on parkkifirman kanssa yhtä mieltä siitä, että pysäköinnin alkamisajankohdan olisi voinut ilmoittaa pysäköintikiekon sijaan paperilapulla.

Lautakunta katsoo valvontamaksun aiheelliseksi, sillä pysäköinnin alkamisajankohtaa ei ollut ilmoitettu millään selkeästi havaittavalla tavalla. Niinpä lautakunta ei suosita hyvitystä.

