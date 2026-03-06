Vantaan Myyrmäessä tapahtuneesta postinjakajan surmasta on kulunut lähes kolme ja puoli vuotta, mutta keskusrikospoliisi yrittää yhä selvittää pimeää murhaa.

Psykologian tohtori ja kriminaalipsykologian dosentti Helinä Häkkänen teki uusinta kirjaansa Suomalaisen henkirikoksen anatomia (Bazar) varten profiilin postinjakajan murhaajasta. Häkkänen tarkasteli profiilia varten ainoastaan yhtä tutkintalinjaa, eli sitä, mikä on poliisinkin mukaan todennäköisin tutkintalinja. Sen mukaan tekijä olisi ollut psykoottinen henkilö.

– Tein ja laadin sen profiilin kolmen tiedon perusteella. Psykoottisista rikoksentekijöistä tiedetään yleisesti se, että he ovat tekoa tehdessään usein sairauden akuuttivaiheessa. Isolla osalla heistä on harhaluuloja ja he luulevat, että he ovat jollain tavalla vainottuja tai uhattuna. He saattavat kuulla ääniä tai nähdä näkyjä.

– Tällä tekijällä on hyvin todennäköisesti joku linkki tähän postinjakajaan. Tekijä on voinut kokea hänet uhaksi, vaikka niin ei todellisuudessa olekaan. Se uhka on harhaluulojen vaikuttamaa, Häkkänen sanoo Rikospaikan haastattelussa.

Profilointi voi tuoda ratkaisevia vihjeitä

Julma henkirikos tapahtui marraskuussa 2022 aamuyöllä, kun tuntematon mies surmasi työvuorossa olleen 24-vuotiaan naisen. Poliisi tutkii koko Suomea järkyttänyttä rikosta murhana erityisen raakuuden ja julmuuden takia, mutta tekijä on edelleen kateissa.

Häkkänen on toimittanut postinjakajan murhatapaukseen liittyen tekemänsä yksityiskohtaisen profiilin poliisille ennen kirjansa julkaisua. Hänen profilointinsa mukaan tekijä on hyvin eristäytynyt.

– Tällaisilla henkilöillä ei juurikaan ole kontakteja ulkomaailmaan, vaan he elävät itsenäistä ja yksinäistä elämää. Psykoottiset henkirikoksen tekijät kohdistavat tekonsa tiettyyn valittuun uhriin, eli se ei ole sattumanvaraista surmaamista. Yleensä heillä on joku yhteys uhriin.

Häkkänen arvioi, että poliisi on jo pohtinut samoja tutkintalinjoja kuin hän, mutta hän toivoo profiloinnin yksityiskohtien auttavan tutkintaa eteenpäin.

– Toivon, että tämä herättää huomiota ihmisissä, jotka voivat tuntea tekijän, eli perheenjäsenet, tuttavat tai hoitohenkilökunnan, joilla on joku kontakti häneen. Toivon, että he ottaisivat yhteyttä viranomaisiin ja kertoisivat, että tämä henkilö voisi sopia tähän kuvaan, Häkkänen sanoo.

