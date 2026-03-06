Länsirannikolle suunniteltu noin 1 500 kilometrin mittainen vetyputki herättää huolta maanomistajien keskuudessa.

Länsirannikon vetyputki kiinnostaa ja herättää huolta Pohjanmaalla.

Yleisötilaisuudet etenevät pitkin rannikkoa suurin piirtein vetyputken reittiä pitkin ja vetävät yleisöä.

Osa suhtautuu hankkeeseen uteliaana, osalla on huoli omista tiluksistaan.

– Maanviljelijänä minua huolestuttaa se, että kun tehdään tiet viljelysmaallekin ja vaikka ne kuinka kerätään pois, eihän semmoinen tule ennallensa, Esa Koski kommentoi MTV Uutisille.

Meimi Nissin mukaan kiinteistörajoja ei ole otettu huomioon vaan samalta maanomistajalta voi jäädä jopa koko palsta putkien alle.

Yksi paikalla olija harmittelee metsien puolesta.

– Ne meinaavat hakata meidän metsät taas yhden putken takia, hän huikkaa.

Reitti myötäilee tuulivoimaa

Noin 1 500 kilometrin mittainen vetyputken reitti kulkee Torniosta alas pitkin länsirannikkoa lähellä nykyisiä tuulipuistoja.

Putki on halkaisijaltaan metrin, ja se upotetaan vähintään metrin syvyyteen. Minimietäisyys asutukseen on 15 metriä.

Metsään ja peltomaille hakataan rakennusvaiheessa noin 40 metrin aukko. Lopullinen väylä putkelle jää kymmeneen metriin.

Matkalle jää paljon metsämaita ja viljelysalueita, erilaisia vesistöjä, arvokkaita lintualueita ja Natura-jokia.

Ympäristövaikutuksia selvitettäessä on luvattu ottaa huomioon asumisen lisäksi eläinten pesimäalueet.

Ihmisille vahingot korvataan

Vetyputki kulkee noin 14 000 maanomistajan mailla, mikä herättää kysymyksen korvauksista.

Uuden lain myötä maan- ja metsänomistajille korvataan vetyputken synnyttämät vahingot.

– Lunastuskorvauksena maksetaan markkina-arvo ja siihen päälle 25 prosenttia korotusta, Gasgridin lupa- ja maankäyttöasioiden päällikkö Kirsi Koivunen kertoo.

– Peltoviljelystä korvataan myös sadonmenetykset ja esimerkiksi EU-tukien menetykset.

Esa Kosken viljelys- ja metsämaata on jäämässä putken alle satoja metrejä, eikä korvauskaan lämmitä.

– Mistä minä karjatilallisena saan rehut. Raha ei auta mitään, jos en saa mistään rehua ostettua karjalle, Koski ihmettelee.

– Rakentamisenkin vie aikaa ja viljelysmaat ovat kaikki poissa käytöstä sen aikaa, kun putkea tehdään.

Puhtaan energian tavoite

Miljardien arvoinen Suomen vetyverkko liittyy EU:n puhtaan energian ja huoltovarmuuden tavoitteeseen.

– Se on toki Suomessa tuotettua energiaa. On tosi tärkeää näinä aikoina, että voidaan huoltovarmuutta ja energiaomavaraisuutta taata, Gasgridin Koivunen toteaa.

Nyt ovat käynnissä ympäristövaikutusteen arviointiin keskittyvät yleisötilaisuudet, joiden palautteen pohjalta lopullinen reitti piirretään ensi vuonna.