Ministerit tapaavat ensi kertaa Grönlanti-draaman jälkeen.
Nato-maiden puolustusministerit kokoontuvat torstaina Brysseliin.
Keskusteluiden aiheena on muun muassa liittokunnan puolustuksen vahvistus. Suomea kokouksessa edustaa puolustusministeri Antti Häkkänen (kok.).
Samalla kyseessä on ensimmäinen tapaaminen sen jälkeen, kun Yhdysvallat uhitteli Grönlannin haltuunotolla viime kuussa.
Natossa ainakin osa diplomaattilähteistä on kuitenkin katsonut, että kriisi Grönlannista olisi jo tasaantunut.
Arktisen alueen painoarvo on kuitenkin säilymässä ja lisääntymässä. Nato kertoi keskiviikkona päivä ennen kokousta käynnistäneensä arktisen vartion (Arctic Sentry). Sen tarkoituksena on vahvistaa arktisen alueen, kuten Grönlannin, puolustamista.
Naton sotilaslähteen mukaan vartiota ei perusteta minkään yksittäisen tapahtuman vuoksi, vaan siksi, että ilmastonmuutoksen aiheuttaman jään sulamisen myötä niin Kiinan kuin Venäjän mielenkiinto aluetta kohtaan on lisääntynyt. Siksi Nato haluaa varautua riskeihin jo etukäteen.
Sotilaslähde ei kuitenkaan halunnut kommentoida, miten Yhdysvaltojen presidenttiDonald Trumpin osoittama mielenkiinto Grönlantia kohtaan vaikuttaa.
"Emme hylkää Eurooppaa"
Euroopan ja Yhdysvaltojen muuttuneista suhteista kertoo sekin, ettei Yhdysvaltojen puolustusministeri Pete Hegseth osallistu tämän päivän kokoukseen. Kyseessä on jo toinen kerta peräkkäin, kun Yhdysvallat ei osallistu ministeritasolla Nato-kokoukseen.