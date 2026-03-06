Englannin Valioliigassa pelaavan Tottenhamin vaikea kausi sai jatkoa, kun se hävisi Crystal Palacelle maalein 1–3.

Ottelu käynnistyi Tottenhamin kannalta vahvasti, kun Dominic Solanke vei isännät johtoon reilun puolen tunnin pelin jälkeen.

Vain neljä minuuttia myöhemmin Tottenhamin ilta vaikeutui merkittävästi, kun luottopuolustaja Mickey van de Ven repi Ismaila Sarrin nurin punaisen kortin ja rangaistuspotkun arvoisesti.

Sarr asettui itse laukomaan rangaistuspotkua ja toi Crystal Palacen tasoihin.

Vierailijat onnistuivat maalinteossa vielä kahdesti ennen taukoa Jorgen Strand Larsenin ja Sarrin johdolla.

Toisella jaksolla ei lisämaaleja nähty, joten Crystal Palace poistui Lontoon paikallisottelusta voittajana nousten sarjataulukossa 13:nneksi.

Tottenhamille tappio oli jo viides perättäinen, ja joukkue on pelannut nyt peräti 11 Valioliiga-ottelua putkeen voitoitta. Joukkue on valahtanut sarjataulukossa 16:nneksi. Eroa putoamisviivan alapuolella olevaan West Hamiin on enää vain yksi piste.