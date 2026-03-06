Jääkiekon NHL:ssä Toronto Maple Leafsin suomalaishyökkääjä Matias Maccelli onnistui maalinteossa New York Rangersia vastaan heti ottelun ensisekunneilla.
Maccelli iski sisään maalin kulmalta pelin ensimmäisestä hyökkäyksestä, kun pelikellosta oli kulunut vain 13 sekuntia.
Rangers otti Torontosta lopulta 6–2-kotivoiton.
Maali oli Maccellin 12:s tällä kaudella. Edellisen osumansa hän teki vain noin vuorokautta aiemmin New Jersey Devilsin verkkoon.
Buffalo Sabres kuritti kotijoukkue Pittsburgh Penguinsia loppulukemin 5–1. Buffalon suomalaisveskari Ukko-Pekka Luukkonen torjui maalillaan 27 kertaa.
Voitto oli Buffalolle jo viides perättäinen. Heikon alkukauden jälkeen loistovireen löytänyt Sabres on itälohkon kärkikastissa ja kovaa vauhtia matkalla pudotuspeleihin.
Panthersille neljäs perättäinen tappio
Hallitsevan mestarin Florida Panthersin pudotuspeliunelmat saivat jälleen kolauksen, kun joukkue hävisi Columbus Blue Jacketsin vieraana 2–4-lukemin.
Floridan 1–3-kavennuksesta vastasi suomalaispakki Niko Mikkola, joka ohjasi kiekon maaliin päätöserän puolivälissä.